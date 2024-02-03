 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Yeni başkan ve yönetim kurulu haziran ayında göreve başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Yeni başkan ve yönetim kurulu haziran ayında göreve başlayacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Yeni başkan ve yönetim kurulu haziran ayında göreve başlayacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Allah'ın izniyle inşallah haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim kurulu olacak.

03.02.2024 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Allah'ın izniyle inşallah haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim kurulu olacak. Bu kararımın Fenerbahçe'nin hayrına olduğuna inanın."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Yeni başkan ve yönetim kurulu haziran ayında göreve başlayacak - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 15:57:42. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Yeni başkan ve yönetim kurulu haziran ayında göreve başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement