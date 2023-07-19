Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Transfer Politikasını Açıkladı

Geçen yıllara göre bu sezon nokta atışı transferler yaparak taraftarın beğenisini kazanan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, izleyecekleri yol haritası hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, oyuncu almak kadar satmak da önemli diyerek bundan sonraki transferlerde frene basacaklarını belirtti.

"BECAO'DAN SONRA FRENE BASACAĞIZ"

Yapılan transferlere değinen başkan, "Hiçbir sezonda transfer penceresinin bu kadar erken bir döneminde bu kadar çok nokta atışı yapılmamıştı. Becao'dan sonra herhalde belli bir frene basıp önümüzdeki haftaki maçı atlatıp ondan sonra geri kalan eksiklikleri gidereceğiz" ifadelerini kullandı.

"ALMAK KADAR SATMAK DA ÖNEMLİ"

Transfer politikalarına da değinen Koç, "Tabi transfer yapmak kadar satmak da önemli. Elimizdeki futbolculara gerek Almanya'dan gerek Amerika'dan gerek Orta Doğu'da gerek Avrupa'da değişik oyuncularımıza yüksek derecede ilgi var. O da bizi sevindiriyor. Çünkü sadece almakla olmaz, satmanız da lazım. Bu sene tahminim, 45-50 milyon avro bandında satış yaparız diye düşünüyoruz. İnşallah kısmet olur. Onları da tabi doğru kullanmamız gerekiyor. İnşallah yeni aldığımız transferlerimiz de arzuladığımız katma değeri, seviyeyi, kaliteyi arttırmaya katkı sağlarlar. Sadece Fenerbahçe için değil Türk futbolu için yeni sezon hayırlı uğurlu olsun" dedi.