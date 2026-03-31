Fenerbahçe Başkanı Saran Kaza Geçirdi

FENERBAHÇE Başkanı Sadettin Saran'ın içinde bulunduğu araç Chobani Stadyumu'na giderken Ataşehir'de kaza yaptı.
Bugün öğlen saatlerinde Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın içinde yer aldığı araç kazaya karıştı. Ataşehir'de gerçekleşen kazada Başkan Saran'ın vücudunda morluklar oluşurken, şoför ise hafif yaralandı. Kazanın ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?