Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, şampiyon olacaklarına inanıyor, Kartal'ı göndermeyecek

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yüksek divan kurulunda yaptığı konuşmada sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacaklarını vurguladı.

Sarı-lacivertli kulübün Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen olağan yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Yıldırım, iyi bir kadroları olduğunu ve sezon sonunda ligi şampiyon tamamlayacaklarına inancının tam olduğunu söyledi.

2010-2011 sezonunu hatırlatan Yıldırım, "Bugün ligde herhangi bir kopma var mı? Bizim üzüleceğimiz bir durum var mı? 2010 yılının aralık ayında devlet büyüklerinden birisi benimle konuştu, 'Ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali?' dedi, 'Şampiyon olacağız.' dedim. 2010 yılının aralık ayında 8-9 puan farkla gerideyken şampiyon olacağımızı söylemiştim, 2011'de şampiyon olduk. Şimdi yine söylüyorum, biz bu sene şampiyon olacağız. İnanın." ifadelerini kullandı.

"Borçlana borçlana bu iş yürümez"

Samandıra'da bulunan Can Bartu Tesisleri'nin yanındaki arazinin tapusunu aldıklarını belirten Aziz Yıldırım, Maltepe arazisine yapılacak 6 sahanın da yönetim kurulu üyeleri ve kendisi tarafından karşılanacağını dile getirdi.

Maltepe arazisindeki inşaatlar için daha önce 60 milyon avro maliyet hesaplandığını, kendilerinin ise 40 milyon avro maliyet hesapladığını aktaran Yıldırım, "Bununla ilgili Ali Bey'le görüşeceğim. Onun da fikrini aldıktan sonra bazı çalışmalarımız olacak. Burayı hayata geçirmek, oyuncu yetiştirmek lazım. Fenerbahçe nasıl iyi bir ortama girer diye düşünüyoruz. Futbolcu transferleri artık 100 milyon, 150 milyon avro seviyesine gidecek. Bu kulüp bunu kaldıramaz. Borçlana borçlana bu iş yürümez, en sonunda devlet 'Kulübü sat.' der." açıklamasını yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag karşısında yaşanan 2-2'lik beraberliğe değinen Yıldırım, "Olabilir, futbol bu. Aston Villa'dan 6 gol yedik, yemememiz lazım. Oyuncu bireysel hata yapmış, bu hataların sonucu 3 gol yemişiz. Ama olabilir, hatadır. Ben bütün Türkiye'yi gezip 'Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım' dedim. Sonrasında 'Biz Şampiyonlar Ligi'ne katılmalıyız' dedim. 18 yıl sonra katıldık. Bu katılımdan dolayı 26 milyon avro kulübe para geldi. Bundan sonra 10 milyona yakın para gelir. Bunların hepsi kulübe harcanacak. Biz kulübe borç vermedik, sponsorluk verdik. Geri alınacak para değil bunlar. 18 senedir Şampiyonlar Ligi'ne katılmayan bir takım, lige katıldı diye herkes mutsuz. İsmail Kartal benim kafamda yoktu, Aykut Kocaman'ı getirmemek için her toplantıda laf söylemediniz mi? İsmail Kartal'ı getirin demediniz mi? Ne istiyorsunuz? Mayıs ayı geldiğinde başarısızsa, benim gelmeyeceğim gibi bir daha buraya gelemez." diye konuştu.

Sarı-lacivertli ekibin önce Galatasaray, ardından da Liverpool'la oynayacağını vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Liverpool gelecek, onu yeneriz. Pazartesi Galatasaray'ı yeneriz 1. ya da 2. oluruz. Olabiliriz. Daum döneminde 11 puan geriye düşmüştük. Sonra Beşiktaş'ı gidip deplasmanda yendik, şampiyon olduk. Ben inanmadığım, yapamayacağım şeyleri söylemem. Slavia Prag maçında tribünler 'İsmail Kartal istifa' diye bağırdı. İsmail Kartal'ı ben göndermem. Kendisi gitmek istemediği sürece ben yollamayacağım. Sekiz senedir niye hesap sormadınız? Bir maçta berabere kalınca herkes ayağa kalktı, 8 senede neredeydi bağıranlar? Adam Lyon'u yendi herkes methiyeler düzdü. Biz gelip 'Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olacağız' mı dedik? Tek bir Fenerbahçe var, bunu kafalarına soksunlar."

"Ben Fenerbahçe'nin menfaatine olmayan bir şeye evet demem"

Fenerbahçe'nin kadrosunun iyi olduğunun altını çizen Yıldırım, buna rağmen oyuncuların bir maçta karalandığını belirtti.

Brezilyalı file bekçisi Ederson'un geçen sezon yediği bir gol sebebiyle çok eleştirildiğini söyleyen Yıldırım, "Burada bir gol yedi, 'Gönderelim' diye ayağa kalktılar. Bu sene adama güven verdik, sonuç ortada. Diğer oyuncular için de geçerli bu. Bir maçta, iki maçta karalama olmaz. Mayısa kadar sahip çıkın. Mayısta bir şey olmazsa zaten ben gidiyorum, hoca da gider, oyuncuları da yollarsınız. Bu oyuncuların hepsini ben mi aldım. Ben 5 tane oyuncu aldım. Ake, Greenwood, Oppong, Vedat, Lukaku... Bugün ligde 22 gol atan takım var. Almışsınız Guendouzi'yi 50 milyon avroya, Kante'yi 60 milyon avroya. 24 oyuncu vardı, 14'e indirmemiz gerekiyordu. Yalvar, yakar gönderdik. Ocak ayında da gereken transferi yapacağız, kim gerekiyorsa alırız. Ama böyle saldırı olmaz. Bu takım bizim takımımız, bu takım iyi takım. Bunlar karakterli oyuncular ama biz sahip çıkmazsak dağılırlar." açıklamasını yaptı.

Stat konusuyla ilgili açıklamalarda bulunan başkan Aziz Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bir stat meselesi var. Bizden önceki ve ondan önceki yönetimin içinden bazı insanlar devletle diyaloğa girmişler. Türkiye ile İtalya, 2032 Avrupa Şampiyonası'nı birlikte yapacak. Devlet, final maçının Türkiye'de oynanmasını istiyor. 75 bin kişilik bir statta bunun yapılması için çalışma yapıyorlar. Mevcut stadın büyütülmesiyle ilgili Nihat Özbağı projeleri hazırladı. Hem Gençlik ve Spor Bakanlığına hem de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına verdik. Bunu hızlandırmak için Ankara'ya gittik. Sayın Bakan'la oturduk konuştuk. Bu konu tekrar açıldı. Bize 'Arzu ederseniz bu stadı size tahsis edelim, siz Kadıköy'den çıkıp buraya gelin' dediler. 'Ben Fenerbahçe'nin menfaatine olmayan bir şeye evet demem' dedim. Ancak menfaat görürsem bunu kongreye götürürüm. Kongrede ne olur bilemem. Bu şekilde konuştuk. Onlar bir hazırlık yapıyorlar. Bu konuşma sırasında menfaatlerimizin olması gerektiğini ifade ettim. Ben bir şey almak için devletle hiçbir zaman pazarlık yapmadım. Bu kulübe ilk başkan olduğumda param çoktu. 1999 yılında 30 milyon dolar para verdim. Ben başkanlığı bıraktığım zaman arabalar satarak, şirketimdeki insanların maaşlarını ödedim. Bir gün devletten bir şey istemedim. 1996'da Türkiye'nin en büyük projesine imza atmıştım. Bugün de 8 yıl dışarıda kaldım, her yerde saygı gördüm. Hiçbir gün menfaat ilişkim olmadı. Ben 'Bana iş verin, stadı şöyle yaparım' diyecek bir şerefsiz değilim. Kamuoyundaki olumsuz havayı yenerek bunu bir raya oturtalım. Allah, Fenerbahçe'nin yardımcısı olsun."