Fenerbahçe Başkanı Yıldırım ve yönetim, Antalya'daki COP31 zirvesine katıldı - Son Dakika
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Fenerbahçe Başkanı Yıldırım ve yönetim, Antalya'daki COP31 zirvesine katıldı

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Fenerbahçe Başkanı Yıldırım ve yönetim, Antalya\'daki COP31 zirvesine katıldı
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Antalya'da süren COP31 kapsamındaki zirveye katıldı. Heyet, akşam saatlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ev sahipliğindeki yemekte yer aldı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri COP31 kapsamında düzenlenen programa katıldı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen zirveye katıldı. Başkan Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri akşam saatlerinde ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından liderlere ve iş insanlarına yönelik düzenlenen yemekte yer aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ev sahipliğinde düzenlenen yemekte Başkan Aziz Yıldırım'ın yanı sıra; Yönetim Kurulu Üyeleri Önder Fırat, Cihan Kamer, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık ile Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Onan da bulundu.

Dünyanın farklı ülkelerinden temsilcileri bir araya getiren konferans, 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenleniyor.

Kaynak: İHA
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