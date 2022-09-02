Fenerbahçe, Batshuayi transferini resmen duyurdu! Bonservisiyle kadroya katıldı

Fenerbahçe santrfor transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi'nin transferi konusunda Chelsea ile anlaştığını duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz, Michy Batshuayi'nin takımımıza transferi için kulübü ile anlaşma sağlamıştır.

Futbolcu, görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelmektedir."

BEŞİKTAŞ'TA SEZONU 14 GOLLE TAMAMLADI

Belçikalı golcü geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasını 35 maçta terletirken 14 gol atmayı başardı.