Fenerbahçe, Batshuayi transferini resmen duyurdu! Bonservisiyle kadroya katıldı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Batshuayi transferini resmen duyurdu! Bonservisiyle kadroya katıldı

02.09.2022 13:36
Fenerbahçe, Batshuayi transferini resmen duyurdu! Bonservisiyle kadroya katıldı

Fenerbahçe, uzun süredir arayışlarını sürdürdüğü, Başkan Ali Koç'un, "fırsat transferi için bekliyoruz" dediği santrfor transferini geçtiğimiz yıl Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan Chelsea oyuncusu Michy Batshuayi'yi kadrosuna katarak tamamladı. 28 yaşındaki oyuncunun bonservisiyle transfer edilmesi dikkat çekti.

Fenerbahçe santrfor transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi'nin transferi konusunda Chelsea ile anlaştığını duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz, Michy Batshuayi'nin takımımıza transferi için kulübü ile anlaşma sağlamıştır.

Futbolcu, görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelmektedir."

BEŞİKTAŞ'TA SEZONU 14 GOLLE TAMAMLADI

Belçikalı golcü geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasını 35 maçta terletirken 14 gol atmayı başardı.

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Michy Batshuayi, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Batshuayi transferini resmen duyurdu! Bonservisiyle kadroya katıldı - Son Dakika


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