Fenerbahçe Bedirhan Bülbül'ü Transfer Etti

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncu Bedirhan Bülbül'ü transfer etti.
Sarı-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Bedirhan Bülbül." ifadesi kullanıldı.
26 yaşındaki milli voleybolcu, geride kalan sezonu Ziraat Bankkart'ta bitirdi.
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