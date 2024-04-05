Fenerbahçe Beko, A. Efes\'e mağlup oldu

THY Euroleague'in 33. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında A. Efes'e 82-80 mağlup oldu.
Play-offlara kalmayı dün akşam oynanan maçların sonuçlarına göre garantileyen sarı-lacivertliler, THY Euroleague'in 34. hafta maçında 12 Nisan Cuma günü Olympiakos'a konuk olacak.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Ilija Belosevic, Jordi Aliaga, Arturas Sukys
Fenerbahçe: Hayes-Davis 10, Tarık Biberovic 4, Calathes 6, Guduric 15, Sestina 5, Papagiannis 13, Motley 10, Wilbekin 17, Dorsey, Sertaç Şanlı, Pierre
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
A. Efes: Beaubouis 10, Larkin 15, Braynt 7, Hollatz 5, Willis 2, Jones 1, Oturu 9, Ercan Osmani 4, Pleiss 5, Thompson 3, Clyburn 21
Başantrenör: Tomislav Mijatovic
1. Periyot: 13-16 (A. Efes lehine)
Devre: 36-32 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 52-51 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL
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Altaylı futbolcu Salih Sarıkaya, siyah-beyazlıların köklü ve büyük bir camia olduğunu belirterek, en kısa süre eski günlerine döndüreceklerini söyledi. Bulundukları durumla ilgili açıklamalarda bulunan Sarıkaya, Altay Kulübü'nün her zaman zorlukların üstesinden geldiğini ve en kısa sürede zor durumun üstesinden geleceklerini ifade etti.
Türkiye Basketbol Ligi 32. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Bornova Belediyesi Karşıyaka'yı 98-72 mağlup etti. Maçın salonu Kocaeli Atatürk'te oynandı.
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