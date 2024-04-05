Fenerbahçe Beko, A. Efes'e mağlup oldu - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko, A. Efes'e mağlup oldu

Fenerbahçe Beko, A. Efes\'e mağlup oldu

THY Euroleague'in 33. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında A. Efes'e 82-80 mağlup oldu. Play-offlara kalmayı garantileyen sarı-lacivertliler, bir sonraki maçta Olympiakos'a konuk olacak.

05.04.2024 23:25
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THY Euroleague'in 33. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında A. Efes'e 82-80 mağlup oldu.

Play-offlara kalmayı dün akşam oynanan maçların sonuçlarına göre garantileyen sarı-lacivertliler, THY Euroleague'in 34. hafta maçında 12 Nisan Cuma günü Olympiakos'a konuk olacak.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ilija Belosevic, Jordi Aliaga, Arturas Sukys

Fenerbahçe: Hayes-Davis 10, Tarık Biberovic 4, Calathes 6, Guduric 15, Sestina 5, Papagiannis 13, Motley 10, Wilbekin 17, Dorsey, Sertaç Şanlı, Pierre

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

A. Efes: Beaubouis 10, Larkin 15, Braynt 7, Hollatz 5, Willis 2, Jones 1, Oturu 9, Ercan Osmani 4, Pleiss 5, Thompson 3, Clyburn 21

Başantrenör: Tomislav Mijatovic

1. Periyot: 13-16 (A. Efes lehine)

Devre: 36-32 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 52-51 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, A. Efes'e mağlup oldu - Son Dakika

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