Fenerbahçe Beko, A. Efes'i Yendi - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, A. Efes'i Yendi

Fenerbahçe Beko, A. Efes\'i Yendi

Fenerbahçe Beko, Euroleague'de A. Efes'i 84-76 mağlup ederek 11. galibiyetini aldı.

03.01.2025 23:14
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Turkish Airlines Euroleague'in 19. haftasında oynanan Türk derbisinde Fenerbahçe Beko, A. Efes'i 84-76 mağlup ederek 11. galibiyetini elde etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Arturas Sukys (Litvanya), Milos Koljensic (Karadağ)

Fenerbahçe: Nigel Hayes 12, Marko Guduric 17, Skylar Mays 9, Bonzie Colson 1, Sertaç Şanlı 6, Devon Hall 11,

Tarık Biberovic 17, Khem Birch 1, Nicolo Melli 7, Dyshawn Pierre 3

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

A. Efes: Shane Larkin 15, Darius Thompson 2, Vincent Poirier 12, Jordan Nwora 12, Ercan Osmani 5, Elijah Bryant 16, Rolands Smits 5, Rodrigue Beaubois 2, Daniel Oturu 2, Stanley Johnson 5

Başantrenör: Tomislav Mijatovic

1. Periyot: 24-24

Devre: 43-40 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 64-56 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, A. Efes'i Yendi - Son Dakika

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