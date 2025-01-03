Turkish Airlines Euroleague'in 19. haftasında oynanan Türk derbisinde Fenerbahçe Beko, A. Efes'i 84-76 mağlup ederek 11. galibiyetini elde etti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Arturas Sukys (Litvanya), Milos Koljensic (Karadağ)
Fenerbahçe: Nigel Hayes 12, Marko Guduric 17, Skylar Mays 9, Bonzie Colson 1, Sertaç Şanlı 6, Devon Hall 11,
Tarık Biberovic 17, Khem Birch 1, Nicolo Melli 7, Dyshawn Pierre 3
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
A. Efes: Shane Larkin 15, Darius Thompson 2, Vincent Poirier 12, Jordan Nwora 12, Ercan Osmani 5, Elijah Bryant 16, Rolands Smits 5, Rodrigue Beaubois 2, Daniel Oturu 2, Stanley Johnson 5
Başantrenör: Tomislav Mijatovic
1. Periyot: 24-24
Devre: 43-40 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 64-56 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Beko, A. Efes'i Yendi - Son Dakika
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