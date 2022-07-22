Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Galatasaray 'ın yanı sıra Zalgiris ve Barcelona forması giyen 27 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Nigel Hayes-Davis'e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz." denildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcu Nigel Hayes-Davis'i kadrosuna dahil etti - Son Dakika

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