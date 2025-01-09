Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'i 90-73 ile geçti

Spor

Alba Berlin: 90-73

İSTANBUL, ( DHA) -

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

HAKEMLER: Carmelo Paternico, Joseph Bissang, Saso Petek

FENERBAHÇE BEKO: Nigel Hayes 14, Sertaç Şanlı 18, Colson 10, Guduric 14, Mays 4, Hall 2, Tarık Biberovic 8, Melli 9, Pierre 9, Birch 2, Melih Mahmutoğlu

ALBA BERLİN: McCormack 4, Schneider 6, Thomas 13, McDowell-White 9, Procida 14, Wetzell 7, Delow 10, Spagnolo 2, Rapieque 2, Hermannsson 6, Mattisseck

1'İNCİ PERİYOT: 16-11

DEVRE: 37-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-60

THY EuroLeague'in 20'nci haftasında 5'inci sıradaki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, ligde son sırada bulunan ALBA Berlin'i ağırladı. Karşılıklı basketlerle başlayan ve dengeli bir şekilde seyreden karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 37-34 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın 2'nci yarısında da konuk ekibin direnci ve temkinli oyunu skoru dengede tuttu ve 3'üncü periyot 61-60 Fenerbahçe lehine tamamlandı. Son periyotta kadro derinliği ve kalitesini sahaya yansıtan ev sahibi ekip farkı açarak karşılaşmadan 90-73 galip ayrılmayı başardı.

Maçın en skorer ismi attığı 18 sayıyla Fenerbahçe'nin pota altındaki etkili ismi Sertaç Şanlı oldu.