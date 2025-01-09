Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'i 90-73 ile geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'i 90-73 ile geçti

THY EuroLeague'in 20. haftasında Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'i 90-73 yenerek galip geldi. İlk yarıda 37-34 önde kapatan sarı-lacivertliler, son periyotta farkı açarak maçı kazandı. Sertaç Şanlı, 18 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

09.01.2025 23:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alba Berlin: 90-73

İSTANBUL, ( DHA) -

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

HAKEMLER: Carmelo Paternico, Joseph Bissang, Saso Petek

FENERBAHÇE BEKO: Nigel Hayes 14, Sertaç Şanlı 18, Colson 10, Guduric 14, Mays 4, Hall 2, Tarık Biberovic 8, Melli 9, Pierre 9, Birch 2, Melih Mahmutoğlu

ALBA BERLİN: McCormack 4, Schneider 6, Thomas 13, McDowell-White 9, Procida 14, Wetzell 7, Delow 10, Spagnolo 2, Rapieque 2, Hermannsson 6, Mattisseck

1'İNCİ PERİYOT: 16-11

DEVRE: 37-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-60

THY EuroLeague'in 20'nci haftasında 5'inci sıradaki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, ligde son sırada bulunan ALBA Berlin'i ağırladı. Karşılıklı basketlerle başlayan ve dengeli bir şekilde seyreden karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 37-34 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın 2'nci yarısında da konuk ekibin direnci ve temkinli oyunu skoru dengede tuttu ve 3'üncü periyot 61-60 Fenerbahçe lehine tamamlandı. Son periyotta kadro derinliği ve kalitesini sahaya yansıtan ev sahibi ekip farkı açarak karşılaşmadan 90-73 galip ayrılmayı başardı.

Maçın en skorer ismi attığı 18 sayıyla Fenerbahçe'nin pota altındaki etkili ismi Sertaç Şanlı oldu.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe Beko, Sertaç Şanlı, ALBA Berlin, Fenerbahçe, Basketbol, Berlin, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'i 90-73 ile geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 04:04:02. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'i 90-73 ile geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.