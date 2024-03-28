Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'i konuk edecek

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 32. hafta karşılaşmasında yarın Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.
Avrupa Ligi'nde yaptığı maçların 19'unu kazanıp 12'sinde yenilen sarı-lacivertliler, haftaya 6. sırada girdi. ALBA Berlin ise ligde aldığı 5 galibiyetle sonuncu sırada yer alıyor.
Taraflar arasında Almanya'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko 91-82'lik skorla kazanmıştı.
Bir sonraki maçta Anadolu Efes'i konuk edecek sarı-lacivertli ekip, deplasmandaki Olympiakos karşılaşmasıyla normal sezonu tamamlayacak.
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Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası yarı final ilk maçında İtalya'nın Itelyum Varese takımına 81-80 yenildi. Başantrenör Dejan Radonjic, maçın ardından yaptığı açıklamada, ikinci devrede iyi işler yaptıklarını ve İstanbul'da ikinci maçı kazanmak istediklerini belirtti. Oyuncu Berkay Candan ise deplasmandan 1 sayı geride döndüklerini ve evlerinde finale çıkmak istediklerini söyledi.
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final ilk maçında İtalya'nın Itelyum Varese takımına 81-80 yenildi. İlk çeyreği önde tamamlayan Bahçeşehir Koleji, ikinci yarıda üstünlüğü kaybederek maçı kaybetti. Kupada finale çıkacak takımı belirleyecek rövanş maçı 3 Nisan'da İstanbul'da yapılacak.
FIBA Avrupa Kupası Yarı Finali ilk maçında Bahçeşehir Koleji, İtalyan ekibi Pallacanestro Varese'ye deplasmanda 81-80'lik skorla mağlup oldu. İlk periyodu önde tamamlayan Bahçeşehir Koleji, ikinci periyotta dengeyi kaybetti ve devreyi geride kapattı. Üçüncü periyotta tekrar öne geçen Bahçeşehir Koleji, son çeyrekte üst üste atışları kaçırarak mağlubiyete engel olamadı. İkinci maç 3 Nisan'da İstanbul'da oynanacak.
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, 2 Nisan'da gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul'a katılmama kararı aldığını açıkladı. Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a seslenerek, 'Fenerbahçe Başkanı'nı kim şampiyon yapmak istemiyor? Kim? Adını koymadan mücadele olmaz. Düşmanın adını koyun' dedi.
Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, MHK toplantısının sosyal medyada paylaşılmasının ardından yaptığı açıklamada, 'İlahi adalet diye bir şey var. Gerçekler çok uzun sürmeden ortaya çıktı. Ortaya çıktığı için de haklı haykırışlarımızı tüm Türkiye duymuş oldu' dedi.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'nın federasyonlarının ve sosyal tesislerinin bulunması durumunda birçok uluslararası yarışmaya ev sahipliği yapabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti. Altınok, Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek Ankara takımlarına destek olunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, uluslararası spor müsabakalarının Ankara'da yapılması için projelerinin olduğunu ve Ankara'nın sporun başkenti konumuna gelmesi için çalışacaklarını ifade etti.
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Milli maçlar nedeniyle verilen arada, takım Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusu ve dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik çalışma ile tamamlandı.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Antalya'da düzenlenen Megasaray Hotels Açık'ta ikinci tura yükseldi. Sönmez, Fransız tenisçi Fiona Ferro'yu yenerek adını ikinci tura yazdırdı. İkinci turda Alman raket Ella Seidel ile karşılaşacak olan Sönmez, maç öncesi iyi hazırlandığını belirtti. Ayrıca, turnuvanın Billie Jean King Cup öncesi iyi bir hazırlık olduğunu ifade etti.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 2 Nisan'daki Olağanüstü Genel Kurul'a katılmama kararı aldı. Trabzonspor maçındaki olaylar ve ligden çekilme seçeneği gibi konuların tartışılacağı toplantıya katılmayacağını belirten Yıldırım, "Ben hiçbir toplantıya gitmeyeceğim. Eski yöneticileri iftara çağırıyorlar. Beni çağırırken Şekip'i arıyorlar, Ben dahil 8 isim veriyorlar. "Bunları sen çağır" diyorlar. 2 Nisan'da aynı şekilde. Toplantının amacı nedir, belli değil. Sonuç ne olacak belirsiz" dedi.
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