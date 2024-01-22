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Fenerbahçe Beko, Amine Noua'yı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, Amine Noua'yı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko, Fransız forvet oyuncusu Amine Noua'yı 1 aylığına transfer etti. Noua, Hapoel Holon ve Bertram Derthona Tortona formalarıyla başarılı performans sergilemişti.

Fenerbahçe Beko, Amine Noua\'yı kadrosuna kattı
22.01.2024 - 15:29,
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Fenerbahçe Beko, Fransız forvet oyuncusu Amine Noua'yı 1 aylığına kadrosuna kattığını açıkladı.

2023-24 sezonuna Hapoel Holon formasıyla başlayan Noua, Aralık ayında ise İtalyan ekibi Bertram Derthona Tortona'ya transfer oldu. Fransız forvet, Holon formasıyla Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında bu sezon dört müsabakada forma giyerek 14.0 sayı, 6.8 ribaund ortalamaları tutturmuştu. Noua, sezonuna devamında Tortona ile çıktığı dört Şampiyonlar Ligi maçında ise 2.5 sayı ve 2.5 ribaund ortalamaları yakaladı.

Kaynak: DHA
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