Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 93-78 yendi - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 93-78 yendi

09.06.2022 22:25

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes karşılaşmasında fark açıldı. Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 93-78 yendi. Seride durumu 2-0'a getiren sarı-lacivertliler, 1 galibiyet daha alması durumunda Basketbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyon olarak bitirecek.

Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, A. Efes'i 93-78 mağlup etti. Mücadelede 15 sayı farkla rakibini yenen sarı-lacivertliler, bu sonuçla seriyi 2-0'a çıkardı.

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FENERBAHÇE'YE ŞAMPİYONLUK İÇİN 1 GALİBİYET YETİYOR

Toplam üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyonluk kupasını kaldıracağı seride üçüncü karşılaşma, 11 Haziran Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe, serinin üçüncü maçını kazanması durumunda sezonun şampiyon tamamlayacak.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 93-78 yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 93-78 yendi - Son Dakika
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