Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i Yendi - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i Yendi

EuroLeague'de Türk derbisinde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 83-78 mağlup etti.

10.10.2024 23:19
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EuroLeague'de Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko: 78-83

Gürsoy OLCA/ İSTANBUL,

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Miguel Angel Perez (İspanya), Damir Javor (Slovenya), Ioannis Foufis (Yunanistan)

ANADOLU EFES: Larkin 9, Beaubois 11, Nwora 5, Bryant 15, Thompson 5, Johnson 5 Poirier 3, Ercan Osmani 2, Oturu 21, Willis 2

FENERBAHÇE BEKO: Baldwin 15, Melli 2, Sertaç Şanlı 3, Hayes-Davis 11, Tarık Biberovic 7, Guduric 8, Zagars 11, Colson 16, Birch 10

1'İNCİ PERİYOT: 21-27

DEVRE: 37-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-60

5 FAUL: Colson (Fenerbahçe Beko)

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci haftasında Anadolu Efes, evinde Fenerbahçe Beko'yu ağırladı. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleye Anadolu Efes; Stanley Johnson, Elijah Bryant, Daniel Oturu, Darius Thompson ve Ercan Osmani ilk 5'i ile çıktı. Fenerbahçe Beko ise; Sertaç Şanlı, Wade Baldwin, Nigel Hayes-Davis, Marko Guduric ve Bonzie Colson 5'i ile parkede yerini aldı.

Karşılıklı sayılarla ve sert savunmayla başlayan maçın ilk periyodu oldukça çekişmeli geçerken, ilk periyodun son 4 dakikasına 13-13 beraberlikle girildi. Anadolu Efes'te etkili olan Oturu'nun kenara gelmesiyle özellikle 14 sayı üreten Colson'u devreye sokan Fenerbahçe, ilk periyodu 27-21 önde kapatmayı başardı.

İkinci periyoda etkili savunma yaparak ve sayılar bularak başlayan Fenerbahçe, ilk 5 dakikada rakibine sadece 2 sayı şansı verirken farkı 15 sayıya kadar çıkardı. Anadolu Efes'in hücumda etkili olma çabalarına rağmen savunma direncini kaybetmeyen sarı-lacivertliler soyunma odasına 46-37 önde gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Anadolu Efes ilk 3 dakikada sayı üretmekte zorlanınca, Fenerbahçe Beko farkı 17 sayıya kadar çıkardı. Periyodun sonlarına doğru hücumlarda etkili olmaya başlayan lacivert-beyazlılar farkı azaltarak son 3 dakikaya 48-56'lık skorla 8 sayı geride girdi.

BRYANT VE BİBEROVİC OYUNDAN ATILDI

Üçüncü periyodun bitimine 1.11 kala Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic ile Anadolu Efes'te Elijah Bryant, pota altındaki itişmenin ardından yumruklaşmaya başladı. Oyunu durduran karşılaşmanın hakemleri pozisyonu izledikten sonra iki oyuncuyu da oyundan diskalifiye etti. Diskalifiyelerin ardından devam eden periyot 60-51 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.

Son periyotta Anadolu Efes zaman zaman farkı eritmeye başlasa da Fenerbahçe periyodun sonlarına kadar farkı 10 sayının üzerinde tutmayı başardı. Özellikle son 4 dakikada daha etkili taraf olan Anadolu Efes, arka arkaya gelen sayılarla farkı eritip son 2 dakikaya 74-74 eşitlikle girmeyi başardı. Son 1 dakikaya girilirken Guduric'in 3 sayılık basketiyle nefes alan Fenerbahçe, farkı 4 sayıya taşıdı. Son 30 saniye karşılıklı basketlerle geçilirken zorlu karşılaşmadan Fenerbahçe Beko 83-78 galip ayrılmayı başardı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i Yendi - Son Dakika

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