Fenerbahçe Beko, Barcelona maçına hazır

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 30. haftasında yarın Barcelona'yı konuk edecekleri maçın zorlu geçeceğini söyledi.
Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Jasikevicius, "Barcelona tüm sezon boyunca ligin en iyi iki takımı arasında yer aldı. Artık Rubio'nun da kadrolarına eklenmesiyle EuroLeague'in favorilerinden biri oldukları kesin. Bizi çok zor bir maçın beklediğini düşünüyorum." şeklinde görüş bildirdi.
Sarı-lacivertlilerin başantrenörü, İspanyol takımlarına karşı oynanan maçlarda önemli noktanın geçiş oyunu olduğunu vurgulayarak, "Hızlı hücumlarını engellemeliyiz çünkü bu konuda en iyilerden biriler. Güçlü oyuncularını kontrol altında tutmanın yolunu bulmalıyız, özellikle de inanılmaz bir sezon geçiren Vesely ve Kalinic'e dikkat etmeliyiz. Eminim ki ikisi de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na gelip Fenerbahçe taraftarlarını görmekten çok mutlu olacak ve aynı şekilde taraftarlar da onları tekrar eski evlerinde en iyi şekilde ağırlayacaktır. Dediğim gibi, EuroLeague'in en iyi takımlarından birine karşı oynadığınızda her ayrıntı ve her durum çok önemlidir." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Beko'nun Sırp basketbolcusu Marko Guduric ise, yetenekli oyunculara sahip iyi bir takımla karşılaşacaklarını belirterek "Bu bizim için aslında final maçı. Çok önemli bir maç. Play-off'u ve belki de ilk dörtteki yerimizi garantilemek istiyorsak Barcelona'yı yenmek zorundayız. Günden güne daha iyiye giden Ricky Rubio da onlarla birlikte. Bu yüzden en iyi şekilde hazır olmalı ve evimizi korumaya çalışmalıyız." dedi.
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Galatasaray Spor Kulübünün futbolcu ve teknik heyeti için özel üretilen kıyafetlerin çalınarak internet üzerinden satıldığı iddiasıyla yargılanan 6 sanığın davasında mütalaa açıklandı. Mütalaada, çalınan ürünlerin satışa sunulduğu internet sitesi üzerinden yapılan yazışmalar sonucunda, ürünleri satışa koyan kişilerin Galatasaray Futbol Kulübü'nde çalışan sanıklar olduğu tespit edildi. Ayrıca, yapılan aramalarda çalıntı ürünler ele geçirildi ve bu ürünlerin büyük bir kısmının orijinal ve piyasada bulunmayan ürünler olduğu belirlendi. Mütalaada, sanıkların zincirleme şekilde hırsızlık suçundan cezalandırılmaları talep edildi.
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz, Fenerbahçe maçında yaşananlara yönelik açıklama yaparak, güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilmiş bir insanın yüzüne tekme atıldığını görünce doğal bir reaksiyon gösterdiğini belirtti. Korkmaz, olayın renklerle veya kulüplerle alakası olmadığını ve tüm kulüplere karşı büyük bir saygı duyduğunu ifade etti.
Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kulüple ilgili söylediği sözlere karşılık düzenlediği basın toplantısında, "Hiçbir siyasi partinin başkanıyla ya da mensubu ile hiç ters düşmedim. Çünkü burada her siyasetten arkadaşımız var.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, Türk futbolunun geleceği için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun alacağı kararların önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Ali Koç'un istifası, Süper Kupa'nın ertelenmesi ve sözleşme yenilemeleri hakkında da bilgi verdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında yaşanan olaylara ilişkin, "O görüntüler incelendiğinde iki tarafın da sporcuları tarafından karşılıklı arbedeler söz konusu" dedi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan sorumlu herkesin ceza alması gerektiğini vurgulayarak, Türk futbolunun geleceği için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) alacağı kararların önemli olduğunu belirtti.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılılar olarak gerginliği arttıracak bir söylem içinde olmayacaklarını belirtti. Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yapacakları görüşmenin iptal edildiğini ve Türk sporundaki gerginliğin incelenmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, Fenerbahçe'nin iç işlerine karışmadıklarını ve Türk futboluna fayda sağlayacak kararların arkasında olduklarını ifade etti.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 yendiği maçta 2 gol atan Fred'in eşi Monique Salum, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, ''Ula Hamsi Tuttum Seni'' yer alması ise dikkat çekti.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Atatürk Stadyumu'nun 1500 kişilik tribünlerinin yıkımı için çalışmalara başlandı. İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, yıkım kararının teknik ekiplerin incelemeleri sonucunda alındığını belirtti ve yeni tribünlerin en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.
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