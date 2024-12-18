Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya Yenildi

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(ANKARA)- Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki 16. hafta maçında konuk olduğu Barcelona'ya 90-63 mağlup oldu.

Turkish Airlines EuroLeague'deki 16. hafta maçında Fenerbahçe Beko, İspanya ekibi Barcelona ile karşı karşıya geldi. Palau Blaugrana Spor Salonu'ndaki maç saat 22: 30'da başladı.

Birinci periyotu 12 - 20, ikinci periyotu 37- 44 üçüncü periyotu 53- 65 yenik tamamlayan Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya 90- 63 mağlup oldu.