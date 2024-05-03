Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius: Seyircimizin önünde bir şansı kaybettik - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius: Seyircimizin önünde bir şansı kaybettik

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Monaco karşılaşmasında takımın iyi performans gösteremediğini belirterek, beşinci maçta neleri yanlış yaptıklarını video analizde inceleyeceklerini söyledi. Jasikevicius, takımın topu gerekli şekilde kullanamadığını ve fazla hata yaptığını ifade etti.

03.05.2024 23:58  Güncelleme: 00:00
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Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Monaco karşılaşında takım olarak iyi performans gösteremediklerini belirterek, "Seyircimizin önünde bir şansı kaybettik ama beşinci maç var. Video analizde neleri yanlış yaptığımıza bakacağız" dedi.

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off serisi dördüncü maçında Fransız ekibi Monaco'ya 65-62 mağlup oldu ve seride durum 2-2'ye geldi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius sözlerine Monaco'yu tebrik ederek başladı. Topu gerekli kullanamadıklarını ve fazla hata yaptıklarını belirten Jasikevicius, "Maçın sonunda yaşanan olaylardan dolayı özür dilerim. Bu bizim tablomuz değil. Kendi hatalarımıza bakmamız gerekiyor. Bugünün sorumluluğunu üzerimize almalıyız. Takım olarak iyi bir performans gösteremedik. Topu gerekli şekilde kullanamadık, hücumda iyi değildik. Oyuncular, topu eline alıp problemleri çözmek istedi gibi gözüktü. Bu negatif taraftı. Seyircimizin önünde bir şansı kaybettik ama beşinci maç var. Oyuncularıma, benim kahramanlarım olduklarını söyledim. Şimdi video analizde neleri yanlış yaptığımıza bakacağız" ifadelerini kullandı.

Asist sayılarına bakıldığında iyi bir takım oyunu oynamadıklarının net bir şekilde ortaya çıktığını belirten Litvanyalı koç, "Takım gibi oynamadık. Topu çok fazla elimizde tuttuk. Çok iyi mücadele ettik. Bireysel oyunumuz takım oyununa dönemedi. Sabırsız bir oyun ortaya koyduk" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius: Seyircimizin önünde bir şansı kaybettik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius: Seyircimizin önünde bir şansı kaybettik - Son Dakika
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