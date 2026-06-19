Fenerbahçe Beko Basketbolda Şampiyon!

Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, Basketbol Süper Ligi'nde kazandıkları şampiyonluk için çok mutlu olduklarını belirterek tüm takıma teşekkür ettiğini söyledi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 77-75'lik skorla mağlup ederek seride durumu 3-1 yaptı ve şampiyonluğunu ilan etti. Maçın ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk ve Fenerbahçe Futbol AŞ Yöneticisi Ömer Onan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Barış Göktürk: "Herkese teşekkür ediyoruz bu mutluluğu bize yaşattıkları için"

Şampiyonluk için çok mutlu olduklarını söyleyen Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, "Herkese teşekkür ediyoruz bu mutluluğu bize yaşattıkları için. Özellikle sporcularımıza ve teknik ekibimize... Eski başkanlarımıza ve eski yönetim kurulu üyelerimize de teşekkür ediyoruz. Mevcut yönetim kurulu olarak biz sadece burada böyle bir şerefe nail olduk. Sayın Ömer Onan bizim efsanemiz. Kendisinin forması asılı. İnşallah o çok daha büyük başarılara bize katkı sağlayacaktır. Tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Ömer Onan: "Bütün camia kenetleniriz ve bu şampiyonluklardan her branşta daha fazla yaparız"

Şampiyon olmanın her zaman çok güzel olduğunu vurgulayan Fenerbahçe Futbol AŞ Yöneticisi Ömer Onan da "Yeni yönetim olarak çok kısa süre önce göreve başladık. Takımımıza gittik yönetim kurulu olarak, başkanımız... Hem destek verdik, başarılar diledik. Zaten bu takım çok önemli başarılar kazandı. Biz de yanlarında olduk. Ben şunu söylemek istiyorum öncelikle; burada emeği olan bundan önceki başkanlar, şube başkanları, yöneticiler, yönetim kurulları... Hepsine teşekkür ediyoruz. Güzel bir takımımız var. Biz de bunu şimdi onlarla oturacağız, bu şampiyonluktan sonra daha iyi nasıl yapabiliriz? Tekrar Final Four, Final Four şampiyonlukları, lig şampiyonlukları için hocamızla, genel menajerimizle oturacağız, elimizden geleni yapacağız yönetim kurulu olarak. Bir şampiyonluk daha basketbola... Hem ayağımızın tozuyla da bizim için de güzel oldu. Çocuklara da, oyuncularımıza, hocamıza, teknik ekibe teşekkür ediyoruz. Taraftarlarımıza da güzel olmuştur. Çünkü taraftarlarımız heyecanlı. İnşallah bütün bu branşlarda önümüzdeki sezonda bu şampiyonlukları yaşarız hep birlikte Fenerbahçe olarak. Bütün camia kenetleniriz ve bu şampiyonluklardan her branşta daha fazla yaparız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL