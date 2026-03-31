Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'e Konuk Olacak
Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'e Konuk Olacak

31.03.2026 10:23
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde Bayern Münih ile 35. haftada karşılaşacak. Müsabaka TSİ 20.00'de.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 35. haftasında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'e konuk olacak.

SAP Garden'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'nde lider durumda bulunan Fenerbahçe Beko, geride kalan haftalarda 23 galibiyet ve 11 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertliler, son olarak Litvanya'nın Zalgiris takımına 92-82 mağlup oldu.

Bayern Münih ise 14 galibiyet ve 20 mağlubiyetle 15. basamakta bulunuyor.

Ligin ilk yarısında oynanan müsabakada Fenerbahçe Beko, rakibini 88-73 mağlup etmişti.

Kaynak: AA

