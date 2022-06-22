Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcu Jehyve Floyd ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun 2021-22 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Jehyve Floyd ile yollarımız ayrılmıştır" denildi.
- İstanbul
Kaynak: DHA
Spor, Son Dakika
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Beko'da Jehyve Floyd ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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