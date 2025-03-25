Fenerbahçe Beko\'dan Dramatik Zafer

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 31. hafta maçında Fransız ekibi Paris Basketball'ı 101-100 mağlup etti. Sarı-lacivertliler ligde 21. galibiyetine imza attı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Ioannis Foufis (Yunanistan), Alberto Baena (İspanya)
Fenerbahçe Beko: Marko Guduric 25, Tarık Biberovic 14, Dyshawn Pierre 7, Nigel Hayes-Davis 19, Sertaç Şanlı, Melli 4, Baldwin 8, McCollum 18, Bonzie Colson 3, Zagars 3, Jilson Bango
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Paris Basketball: Timothy Shorts 19, Tyson Ward 8, Herrera 11, Kevarrius 12, Jantunen 14, Nadir Hifi 19, Ouattara 13, Cavaliere 2, Bandja Sy 2, Dossou-Yovo
Başantrenör: Tiago Splitter
1. Periyot: 17-24 (Paris Basketball lehine)
Devre: 44-51 (Paris Basketball lehine)
3. Periyot: 71-84 (Paris Basketball lehine) - İSTANBUL
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