 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Lassa'yı farklı mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Lassa'yı farklı mağlup etti

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta kapanış maçında Darüşşafaka Lassa'yı 98-56 mağlup etti. Fenerbahçe Beko, sert savunma ve etkili hücumlarıyla üstünlüğünü sürdürdü ve 10. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Lassa\'yı farklı mağlup etti
25.12.2023 - 20:53,  Güncelleme: 20:55
Abone Ol

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Musa Kazım Çetin, Murat Ciner

Darüşşafaka Lassa: Can Korkmaz 14, Berk Demir, Timma 14, Muhsin Yaşar 8, Abdur-Rahkman 7, Tolga Kay, Carlton 13, Doruk Dora, Bora Yaşar

Fenerbahçe Beko: Şehmuz Hazer 5, Sertaç Şanlı 5, Melih Mahmutoğlu 9, Tarık Biberovic 29, Guduric 10, Yam Madar 14, Papagiannis 12, Pierre 3, Emre Ekşioğlu 5, Sestina 6, Yiğit Hamza Mestoğlu

1. Periyot: 14-29

Devre: 29-51

3. Periyot: 41-76

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta kapanış maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı 98-56 mağlup etti.

Müsabakaya sert savunmayla başlayan Fenerbahçe Beko, hücumda Tarık Biberovic'le etkili oldu. Genç oyuncu üst üste ürettiği 8 sayıyla skoru 8-0'a getirdi. Çeyrekte ilk 5 dakikalık bölüm 13-4 Fenerbahçe Beko üstünlüğüyle geçilirken, sarı-lacivertli takımın bütün sayıları Tarık Biberovic'ten geldi. Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 29-14 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci periyoduna da hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, Papagiannis ve Yam Madar'ın pota altından sayılarıyla 10-0'lık seri yakalayarak skoru 14-39'a getirdi. Sarı-lacivertli ekibin sert savunması karşısında Darüşşafaka Lassa, periyodun ilk 6 dakikalık bölümünde yalnızca 2 sayı bulabildi: 16-39. Kalan sürede iki takım da karşılıklı basketler bulurken, Fenerbahçe Beko soyunma odasına 51-29 önde gitti.

İlk yarıda olduğu gibi sert savunmayla mücadeleye başlayan Fenerbahçe Beko, devreye 5-0'lık seriyle başladı. Maç boyunca sürdürdüğü üstün oyununa bu periyotta da devam eden sarı-lacivertli takım, 3. periyodu 76-41 önde geçerken karşılaşmayı da 98-56 kazandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 10. galibiyetini aldı. Darüşşafaka Lassa ise 7. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Basketbol Süper Ligi, Fenerbahçe Beko, Türkiye, Lassa, Basketbol, Maç Sonucu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Lassa'yı farklı mağlup etti - Son Dakika


21:17
Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerin son durumu Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerin son durumu
19:34
Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
18:59
İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü
18:33
Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı
18:28
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı
18:20
İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti
17:51
ABD'de baş ağrısıyla hastaneye giden kadın uyuduğuna bin pişman oldu! Son 30 yılını hatırlamıyor ABD'de baş ağrısıyla hastaneye giden kadın uyuduğuna bin pişman oldu! Son 30 yılını hatırlamıyor
17:28
TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi

Son Dakika
21:17 Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerin son durumu
19:34 Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
18:59 İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü
18:33 Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı
18:28 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı
18:20 İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti
17:51 ABD'de baş ağrısıyla hastaneye giden kadın uyuduğuna bin pişman oldu! Son 30 yılını hatırlamıyor
17:28 TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi
17:23 ABD'de bir kişi sosyal medya fenomeni olan karısını öldürüp intihar etti
17:12 Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılan dönerci yine maske takmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 21:37:02. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Lassa'yı farklı mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement