ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka arasındaki play-off yarı final serisinin ikinci maçı yarın yapılacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede ilk maçı 94-69 kazanan Fenerbahçe Beko, seride 1-0 önde bulunuyor.
Serinin üçüncü maçı 28 Mayıs Cumartesi günü Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka serisinde ikinci maç yarın yapılacak - Son Dakika