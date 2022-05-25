Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka serisinde ikinci maç yarın yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka serisinde ikinci maç yarın yapılacak

25.05.2022 10:57
Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka serisinde ikinci maç yarın yapılacak

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka arasındaki play-off yarı final serisinin ikinci maçı yarın yapılacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka arasındaki play-off yarı final serisinin ikinci maçı yarın yapılacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede ilk maçı 94-69 kazanan Fenerbahçe Beko, seride 1-0 önde bulunuyor.

Serinin üçüncü maçı 28 Mayıs Cumartesi günü Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanacak.

YORUMLAR
500
Anadolu Efes, play-offta yarı finalde Anadolu Efes, play-offta yarı finalde Fenerbahçeli kadın basketbolculardan Ali Koç'a kupalı ziyaret Fenerbahçeli kadın basketbolculardan Ali Koç'a kupalı ziyaret
Kaynak: AA

Basketbol Süper Ligi, Fenerbahçe, Play Off, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka serisinde ikinci maç yarın yapılacak - Son Dakika


Son Dakika
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
15:09 Marmaray'da kadınların fotoğraflarını çeken sapığın sözleri yolcuları çileden çıkardı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
14:47 8 yıl boyunca çocuk bekleyen ve tüp bebekle 5'iz bebek sahibi olacaklarını öğrenen çifte 6. bebek sürprizi: Dalağın altında saklanmış
14:45 Annenin Sırrıdır Çocuk yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Çınar'ın baba olacağını öğrenen Defne'nin tepkisi ne oldu?
12:32 İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt: 2022'de 2 Bin, 2023'te 5 Bin Kişilik Yurt Kapasitesine Ulaşacağız
13:13 Babacan'dan Bozdağ'ın sözlerine sert tepki: İçi boş baklava, içi boş tost, içi boş benzin deposu yetmedi şimdi de içi boş tweet istiyor bunlar
14:28 Kuruluş Osman'ın bu akşamki bölümünde neler olacak? Yatakta halsiz yatan Bala Hatun'un sağlık durumunda son durum ne?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 15:35:10. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka serisinde ikinci maç yarın yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement