Fenerbahçe Beko Dörtlü Final'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe Beko Dörtlü Final'de

09.05.2026 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de 8. kez Dörtlü Final'e yükseldi, rakibi Olympiakos olacak.

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 8. kez Dörtlü Final heyecanı yaşayacak.

Avrupa Ligi'nde normal sezonu 4. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, play-off serisinde Litvanya temsilcisi Zalgiris'e 3-1 üstünlük kurdu ve adını üst üste üçüncü defa son 4 takım arasına yazdırdı.

EuroLeague'de 2017 ve 2025'te kupayı müzesine götüren Fenerbahçe, 22-24 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunda son şampiyon ünvanını korumaya çalışacak.

Son 11 sezonda 8. kez Dörtlü Final'e yükseldi

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in müdavimi oldu.

Sarı-lacivertliler, EuroLeague'de 2014-2015 sezonundan bu yana adını 8. kez son 4 takım arasına yazdırarak önemli bir başarıya imza attı.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Fenerbahçe, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarının ardından 2025-2026'da da Dörtlü Final biletini aldı.

Jasikevicius'un yedinci Dörtlü Final'i olacak

Sarunas Jasikevicius, EuroLeague'de başantrenör olarak 6'sı üst üste olmak üzere 7. kez Dörtlü Final sahnesine çıkacak.

Fenerbahçe Beko'nun Litvanyalı çalıştırıcısı, Avrupa Ligi'nde ilk Dörtlü Final heyecanını 2018'de ülkesinin Zalgiris takımıyla yaşadı.

2021, 2022 ve 2023'te Barcelona'yı son 4 takım arasına taşıyan Jasikevicius, son 3 sezonda ise sarı-lacivertlilerin başında aynı başarıyı yakaladı.

Sarunas Jasikevicius, bu süreçte tek şampiyonluğunu geçen sezon Fenerbahçe ile elde etti.

Dörtlü Final'de rakip Olympiakos

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonda Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler, normal sezonu zirvede bitiren Yunanistan ekibiyle final bileti alabilmek için mücadele edecek.

İki takım, Dörtlü Final'de üçüncü kez rakip olacak. Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda İstanbul'da oynanan finalde Olympiakos'u 80-64 yenerek EuroLeague'deki ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Yunanistan temsilcisi ise 2023-2024'te üçüncülük maçında sarı-lacivertlileri 87-84 mağlup etti.

Normal sezonu lider bitiren Olympiakos'un organizasyonda 3 şampiyonluğu bulunuyor.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko Dörtlü Final'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
Aleyna Çakır’ın ölümünde Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu Aleyna Çakır'ın ölümünde Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu
İran’ın BAE’ye fırlattığı füzede yazan not: Habibi, Amerika çekip gider sonunda baş başa kalırız“ İran'ın BAE'ye fırlattığı füzede yazan not: Habibi, Amerika çekip gider; sonunda baş başa kalırız"
“İtfaiyeci görevini yapan gazeteciye tokat attı“ iddiası "İtfaiyeci görevini yapan gazeteciye tokat attı" iddiası
CHP, Burcu Köksal’a karşı harekete geçiyor CHP, Burcu Köksal'a karşı harekete geçiyor
Basra Körfezi’nde hareketli saatler İran dev petrol tankerini ele geçirdi Basra Körfezi'nde hareketli saatler! İran dev petrol tankerini ele geçirdi

12:10
Türkiye’den patlamayan ama yok eden füze Savaş tarihi değiştirecek
Türkiye'den patlamayan ama yok eden füze! Savaş tarihi değiştirecek
12:09
Bakan Gürlek’ten Özgür Özel’e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı
Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı
11:41
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldı
11:14
Akaryakıtta dev indirim Tabela bir kez daha değişti
Akaryakıtta dev indirim! Tabela bir kez daha değişti
10:25
Yapay zeka mı gerçek mi AK Partili vekilin fotoğrafları tartışma yarattı
Yapay zeka mı gerçek mi? AK Partili vekilin fotoğrafları tartışma yarattı
09:02
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon Tek cümle söyledi
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon! Tek cümle söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 12:22:42. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko Dörtlü Final'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.