Fenerbahçe Beko, EA7 Emporio Armani Milan'a deplasmanda mağlup oldu - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko, EA7 Emporio Armani Milan'a deplasmanda mağlup oldu

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında EA7 Emporio Armani Milan'a 77-76 mağlup oldu. İtalyan ekibinin farkı 17 sayıya kadar çıkardığı maçta, Fenerbahçe son dakikalarda öne geçse de galibiyeti koruyamadı. Bu mağlubiyetle Fenerbahçe Beko'nun bu sezonki 12. mağlubiyeti oldu.

23.03.2024 01:05  Güncelleme: 01:06
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Salon: FORUM

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Milan Nedovic (Slovenya), Maxime Boubert (Fransa)

EA7 Emporio Armani Milan: Napier 6, Shields 15, Tonut 6, Melli 17, Mirotic 13, Poythress 9, Bortolani, Flaccadori, Hall 7, Hines, Voigtmann 4

Fenerbahçe Beko: Calathes 2, Dorsey 9, Hayes-Davis 10, Noua, Motley 13, Wilbekin 15, Sertaç Şanlı 6, Papagiannis, Tarık Biberovic 13, Guduric 8, Sestina

1. Periyot: 28-18

Devre: 43-36

3. Periyot: 59-51

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 31. hafta mücadelesinde İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan ekibine deplasmanda 77-76 mağlup oldu.

İtalyan ekibinin farkı 17 sayıya kadar çıkardığı maçta, bitime 3 dakika 39 saniye kala Wilbekin'in üçlüğüyle öne geçen sarı-lacivertiler, kalan bölümde üstünlüğünü koruyamadı ve bu sezon 12. mağlubiyetini yaşadı.

Fenerbahçe Beko, normal sezonda çıkacağı son 3 mücadelenin ikisinde iç sahada ALBA Berlin ve Anadolu Efes'le karşılaşıp son maçını deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'la oynayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, EA7 Emporio Armani Milan'a deplasmanda mağlup oldu - Son Dakika

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