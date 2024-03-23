Salon: FORUM
Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Milan Nedovic (Slovenya), Maxime Boubert (Fransa)
EA7 Emporio Armani Milan: Napier 6, Shields 15, Tonut 6, Melli 17, Mirotic 13, Poythress 9, Bortolani, Flaccadori, Hall 7, Hines, Voigtmann 4
Fenerbahçe Beko: Calathes 2, Dorsey 9, Hayes-Davis 10, Noua, Motley 13, Wilbekin 15, Sertaç Şanlı 6, Papagiannis, Tarık Biberovic 13, Guduric 8, Sestina
1. Periyot: 28-18
Devre: 43-36
3. Periyot: 59-51
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 31. hafta mücadelesinde İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan ekibine deplasmanda 77-76 mağlup oldu.
İtalyan ekibinin farkı 17 sayıya kadar çıkardığı maçta, bitime 3 dakika 39 saniye kala Wilbekin'in üçlüğüyle öne geçen sarı-lacivertiler, kalan bölümde üstünlüğünü koruyamadı ve bu sezon 12. mağlubiyetini yaşadı.
Fenerbahçe Beko, normal sezonda çıkacağı son 3 mücadelenin ikisinde iç sahada ALBA Berlin ve Anadolu Efes'le karşılaşıp son maçını deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'la oynayacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Beko, EA7 Emporio Armani Milan'a deplasmanda mağlup oldu - Son Dakika
Milas Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Konya'da düzenlenen play-off yarı final ve finallerde başarı göstererek Efeler Ligi'ne çıkmaya hak kazandı.
2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Macaristan ile oynadığı özel maçta rakibine 1-0 mağlup oldu. Maçta ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 48. dakikada Szoboszlai penaltıdan attı. Bu maç, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milli takımın ilk yenilgisi oldu. Milli takım, ikinci hazırlık maçını 26 Mart'ta deplasmanda Avusturya ile oynayacak.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında deplasmanda oynadığı hazırlık maçında Macaristan'a 1-0 mağlup oldu. Macaristan'ın golünü Dominik Szoboszlai penaltıdan attı.
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında Puskas Arena'da karşılaştığı Macaristan'a 1-0 mağlup oldu.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda oynanan Galler maçının 11'inden 9 değişiklik yaparak Macaristan karşısına çıktı. Enes Ünal 1 yıl aradan sonra milli formayı giydi. Türkiye'de Can Uzun ve Oğuz Aydın ilk kez milli takım kadrosunda yer aldı.
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