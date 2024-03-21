Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 31. hafta mücadelesinde İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
FORUM'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.
Ligde geride kalan 30 maçta 19 galibiyet, 11 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, Fransa ekibi AS Monaco'nun sahasında EA7 Emporio Armani Milan'a kaybetmesiyle dördüncü sıraya yükseldi.
Milano temsilcisi 30 maçta 13 galibiyet elde ederken, 17 karşılaşmada ise rakiplerine kaybetti.
Barcelona karşısında 88-74 kazanan Jasikevicius'un öğrencileri, sezonun ilk maçında rakibini uzatmalar sonucunda 85-82 mağlup etmişti.
Sarı-lacivertli ekip bu maçın ardından normal sezonda çıkacağı 3 mücadelenin ikisinde iç sahada ALBA Berlin ve Anadolu Efes'le karşılaşıp son maçını deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'la oynayacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Beko, EA7 Emporio Armani Milan ile deplasmanda karşılaşacak - Son Dakika
Curaçao Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Dick Advocaat, Türkiye Süper Ligi'nin harika bir lig olduğunu ve taraftarlarıyla birlikte Türkiye'nin bir futbol ülkesi olduğunu söyledi. Advocaat, Türk futbolunu takip ettiğini ve derbi maçların heyecanının yüksek olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'de takım çalıştırmaya sıcak bakmadığını ancak Türk takımlarında teknik direktörlük yapmanın önemli olduğunu ifade etti. Advocaat, Türkiye Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmasını ve nasıl bir turnuva geçireceklerini merak ettiğini dile getirdi.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, AKP Trabzon Belediye Büyükşehir Başkan Adayı Ahmet Metin Genç'in Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi şikeci kulüp olarak nitelendirmesine tepki gösterdi. Akpolat, ucuz siyaset yapmaması gerektiğini belirterek, Beşiktaş'ın adını ağzına bile alamayacağını söyledi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, ligde oynadığı Iğdır FK, Somaspor ve Denizlispor müsabakalarını kazanarak 3 maçlık galibiyet serisine imza attı. Yılmaz Vural yönetimindeki takım, 51 puanla 5. sıraya yükseldi ve play-off hattının en iddialı takımlarından biri oldu. Menemen FK, Sarıyer maçını da kazanarak kayıpsız devam etmek istiyor.
Mehmet Topal, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktör olarak yoluna devam ederken, down sendromlu bireyler için özel bir buluşma düzenleyerek sanat ve spor camiasının önde gelen isimlerini iftarda bir araya getirdi. İftar davetine birçok ünlü isim katılırken, Topal, organizasyonun unutulmaz bir akşam olduğunu belirtti ve bu tür etkinliklere devam edeceklerini söyledi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan 24. hafta müsabakalarıyla devam edecek. Haftanın açılış maçında yarın Reeder Samsunspor, Bursaspor İnfo Yatırım ile karşılaşacak. Saat 18.00'de başlayacak mücadele, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanacak. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı şu şekilde: Yarın: 18.00 Reeder Samsunspor-Bursaspor İnfo Yatırım (Mustafa Dağıstanlı), 23 Mart Cumartesi: 15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Türk Telekom (Pamukkale Üniversitesi), 18.00 Bahçeşehir Koleji-Çağdaş Bodrumspor (Ülker), 20.30 Beşiktaş Emlakjet-Pınar Karşıyaka (BJK Emlakjet), 24 Mart Pazar: 15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Efes (Muradiye), 18.00 Galatasaray Ekmas-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem), 20.30 TOFAŞ-Darüşşafaka Lassa (Tofaş), 25 Mart Pazartesi: 20.30 Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko (Enka)
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takım, yarın Macaristan ile deplasmanda özel bir maç oynayacak. Sakatlıkları nedeniyle Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder kadrodan çıkarıldı. Maç TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. EURO 2024'te Türkiye F, Macaristan ise A Grubu'nda yer alacak.
Türkiye Halter Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Mısır'da düzenlenen Dünya Kupası'nda milli sporcu Nazmiye Muratlı, kadınlar 45 kiloda altın madalya kazanarak 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Muratlı'yı ve antrenörlerini tebrik etti.
Ünlü snowboardcu Süleyman Atlı, Kars'ta hareket halindeki Doğu Ekspresi'nin üzerinden snowboardla atlayarak bir ilk imza attı. Kars Valiliği'nin davetlisi olarak kentte bulunan Atlı'nın atlayışı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
P. Karşıyaka'nın Bodrumspor ile oynadığı maçta Kelan Martin, 31 sayı ve 8 ribaunt ile etkili bir performans sergileyerek haftanın 5'ine seçildi. Aynı maçta Errick McCollum da 26 sayı, 13 asist ve 1 top çalma ile öne çıkan oyunculardan biri oldu.
Kars'ta bulunan ünlü snowboardcu Süleyman Atlı, hazırlanan özel pistte Kars'tan Ankara'ya hareket halindeki Doğu Ekspresi'nin üzerinden atladı. Bu olay, Kars Valiliği tarafından sosyal medya hesabında paylaşılan videoyla büyük ilgi gördü.
Sizin düşünceleriniz neler ?