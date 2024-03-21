Fenerbahçe Beko, EA7 Emporio Armani Milan ile deplasmanda karşılaşacak - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko, EA7 Emporio Armani Milan ile deplasmanda karşılaşacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan ekibiyle deplasmanda mücadele edecek. Fenerbahçe Beko, ligdeki son maçında AS Monaco'nun sahasında EA7 Emporio Armani Milan'a kaybetmesiyle dördüncü sıraya yükseldi. Milan temsilcisi ise 30 maçta 13 galibiyet elde etti. Fenerbahçe Beko, bu maçın ardından normal sezonda ALBA Berlin, Anadolu Efes ve Olympiakos ile karşılaşacak.

21.03.2024 10:05  Güncelleme: 10:08
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 31. hafta mücadelesinde İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

FORUM'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

Ligde geride kalan 30 maçta 19 galibiyet, 11 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, Fransa ekibi AS Monaco'nun sahasında EA7 Emporio Armani Milan'a kaybetmesiyle dördüncü sıraya yükseldi.

Milano temsilcisi 30 maçta 13 galibiyet elde ederken, 17 karşılaşmada ise rakiplerine kaybetti.

Barcelona karşısında 88-74 kazanan Jasikevicius'un öğrencileri, sezonun ilk maçında rakibini uzatmalar sonucunda 85-82 mağlup etmişti.

Sarı-lacivertli ekip bu maçın ardından normal sezonda çıkacağı 3 mücadelenin ikisinde iç sahada ALBA Berlin ve Anadolu Efes'le karşılaşıp son maçını deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'la oynayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, EA7 Emporio Armani Milan ile deplasmanda karşılaşacak - Son Dakika

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