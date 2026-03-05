Fenerbahçe Beko EuroLeague'de 9. Galibiyetini Aldı - Son Dakika
Fenerbahçe Beko EuroLeague'de 9. Galibiyetini Aldı

Fenerbahçe Beko EuroLeague\'de 9. Galibiyetini Aldı
05.03.2026 23:41
Fenerbahçe Beko, Monaco'yu 88-70 yenerek üst üste 9. galibiyetini elde etti.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Sreten Radovic, Saulius Racys, Carlos Cortes Rey

FENERBAHÇE BEKO: Tucker 28, Colson 14, Baldwin 10, Tarık Biberovic 10, Jantunen 10, Silva 7, Birch 4, Boston 3, Bacot 2, de Colo, Onuralp Bitim, Metecan Birsen.

MONACO: James 14, Blossomgame 12, Theis 11, Okobo 8, Nedovic 8, Begarin 7, Diallo 4, Hayes 4, Strazel 2, Tarpey.

1'İNCİ PERİYOT: 20-15

DEVRE: 44-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-52

EuroLeague'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Monaco'yu 88-70 yenerek üst üste 9'uncu galibiyetini aldı.

Talen Horton-Tucker kaydettiği 28 sayıyla maçın skoreri oldu. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçı Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyeleri de tribünden takip etti. Sarı-lacivertliler, EuroLeague'de gelecek hafta Kızılyıldız'a konuk olacak.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko EuroLeague'de 9. Galibiyetini Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko EuroLeague'de 9. Galibiyetini Aldı - Son Dakika
