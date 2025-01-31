THY Euroleague'in 24. hafta maçında Fenerbahçe Beko, sahasında karşılaştığı Virtus Bologna'yı 95-81 mağlup ederek 16. galibiyetine elde etti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Jakub Zamojski (Polonya), Alberto Baena (İspanya)
Fenerbahçe: Nigel Hayes 8, Marko Guduric 17, Bonzie Colson 12, Arturs Zagars 6, Khem Birch, Errick McCollum 15, Devon Hall 6, Sertaç Şanlı 11, Tarık Biberovic 9, Nicolo Melli 8, Dyshawn Pierre, Melih Mahmutoğlu 3
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Virtus Bologna: Tornike Shengelia 35, Alessandro Pajola, Isaia Cordinier 12, Rayjon Tucker, Mouhamet Diouf 2,
Matt Morgan 11, Daniel Hackett 4, Andrejs Grazulis 7, Achille Polonara2, Nicola Akele 2, Marco Belinelli 3, Riccardo Visconti 3
Başantrenör: Dusko Ivanovic
1. Periyot: 22-13 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 46-37 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 69-54 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Beko Euroleague'de Virtus Bologna'yı yendi - Son Dakika
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