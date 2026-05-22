Fenerbahçe Beko EuroLeague'den Elendi

SALON: Telekom Center

HAKEMLER: Sreten Radovic, Carlos Peruga, Milan Nedovic

OLYMPIAKOS: Walkup 2, Ward 10, Vezenkov 16, Papanikolaou, Dorsey 15, Peters 17, Milutinov 6, Joseph, Hall, Mckissic 1, Jones 2, Fournier 10

FENERBAHÇE BEKO: Baldwin 10, Melli 7, Tucker 16, de Colo 6, Tarık Biberovic 17, Onuralp Bitim, Jantunen, Hall, Silva 2, Colson, Birch 3

1'İNCİ PERİYOT: 18-12

DEVRE: 33-24

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-41

Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four yarı finalinde Olympiakos ile karşı karşıya geldiği maçtan 79-61 mağlup ayrılarak Final Four'a veda etti. Finale çıkan Olympiakos, Valencia Basket ile Real Madrid arasında oynanacak maçın galibiyle pazar günü karşılaşacak.

Atina'daki Telekom Center'da oynanan maçı Sreten Radovic, Carlos Peruga, Milan Nedovic hakem üçlüsü yönetti.

Fenerbahçe Beko maça; Melli, Horton Tucker, Biberovic, Hall, Birch ilk 5'i ile başlarken rakip Olympiakos; Walkup, Vezenkov, Papanikolaou, Dorsey, Milutinov ilk 5'i ile parkeye çıktı.

Maça 12-0'lık bir seriyle başlayan Olympiakos, Fenerbahçe Beko'nun ilk 6 dakika 56 saniye içerisinde basket atmasına izin vermedi. Sarı-lacivertli takım ilk basketine, periyodun bitimine 3.04 kala Khem Birch'ün smacıyla ulaştı. Yunan ekibi ilk çeyreği Tyler Dorsey'in 11 sayılık etkili performansıyla 18-12 önde tamamladı.

2'nci periyodun ilk iki dakikasında art arda sayılar bulan Olympiakos farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 22-12. Bu çeyrekte de ilk 6 dakikada sayı üretemeyen Fenerbahçe Beko 24 saniye kala Melli'nin pota altı sayısıyla farkı tek hanelere indirdi: 33-24. Sarı–lacivertli ekip soyunma odasına da bu skorla 9 sayı geride gitti.

İkinci yarının ilk üç buçuk dakikasında yine sayı üretemeyen ve rakibinin 11-0'lık bir serisini engelleyemeyen Fenerbahçe Beko 20 sayı farkla geri düştü: 44-24. Bu dakikadan sonra 10-0'lık bir seri yakalayarak farkı azaltan temsilcimiz Tucker'ın 1.32 kala bulduğu üç sayılık basketle farkı tek haneye düşürdüğü çeyrekten 56-41 geride ayrıldı.

Son çeyreğe Tarık Biberoviç'in 3 sayılık basketiyle başlayan Fenerbahçe Beko art arda bulduğu basketlerle farkı 7 sayıya kadar düşürmeyi başarsa da son dakikalardaki düşük şut yüzdesiyle parkeden 79-61 mağlup ayrıldı.