Fenerbahçe Beko Final Four'da! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe Beko Final Four'da!

Fenerbahçe Beko Final Four\'da!
08.05.2026 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'ı uzatma sonunda 94-90 yenerek EuroLeague'de Final Four'a yükseldi.

Fenerbahçe Beko: 90-94

İSTANBUL, -

SALON: Zalgirio Arena

HAKEMLER: Ilija Belosevic, Juan Carlos Garcia, Carlos Cortes

ZALGIRIS KAUNAS: Tubelis 16, Williams-Goss 3, Francisco 23, Wright 9, Ulanovas 15, Butkevicius 5, Sleva 11, Lo 5, Sirvydis 3, Birutis

FENERBAHÇE BEKO: Baldwin 14, Tucker 21, Hall 5, Tarık Biberovic 11, Nando de Colo 3, Birch 21 Melli 10, Jantunen, Colson 1, Silva 8

1'İNCİ PERİYOT: 20-25

DEVRE: 42-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-61

NORMAL SÜRE: 80-80

Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisi 4'üncü maçında deplasmanda Zalgiris Kaunas'ı uzatma sonunda 94-90 mağlup etti ve seride durumu 3-1'e getirerek Final Four'a yükseldi. Üst üste üçüncü, toplamda ise sekizinci kez EuroLeague'de Final Four'a yükselen temsilcimiz Final Four'da Yunan ekibi Olympiakos'la karşılaşacak.

Maça 7-0'lık seriyle hızlı başlayan Fenerbahçe Beko ilk periyodu 25-20 önde tamamladı. 2'nci periyoda etkili başlayan ev sahibi takım, Dustin Sleva'nın ilk yarının bitimine 7.32 kala bulduğu 3 sayılık basketle farkı tek sayıya indirdi: 26-27. Çekişmeli geçen ilk yarıdan sarı-lacivertiler 47-42 önde ayrılmayı başardı.

Çekişmenin sürdüğü 3'üncü periyodun bitime 5.47 kala ev sahibi ekip, Sylvain Francisco'nun 3 sayılık atışıyla öne geçti: 52-50. Periyot bitimine 1.01 kala Horton-Tucker'ın 2 sayılık basketiyle yeniden öne geçen temsilcimiz son saniyede skor üstünlüğünü yeniden rakibine kaptırdı: 62-61.

Maçın son periyodunda bitime 6.32 kala Wade Baldwin'in 3 sayılık basketiyle skora dengeyi getiren Fenerbahçe Beko karşılaşmanın son saniyesinde yine Baldwin'in 2 sayılık basketiyle maçı uzatmaya götürdü: 80-80.

Fenerbahçe Beko uzatma dakikalarında Talen Horton–Tucker'ın etkili oyunuyla karşılaşmadan 94-90 galip ayrıldı ve adını Final Four'a yazdırdı.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko Final Four'da! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı Aydın'da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı
Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti
Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
Kahramanmaraş’ta kayıp adamın cansız bedeni bulundu Kahramanmaraş'ta kayıp adamın cansız bedeni bulundu
Alışveriş merkezinde yangın En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı Alışveriş merkezinde yangın! En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Hürmüz’de kritik saatler İran savaş gemilerini vurdu, ABD’den sert misilleme geldi Hürmüz'de kritik saatler! İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi
Barış masası devrildi mi Trump’tan beklenen açıklama geldi Barış masası devrildi mi? Trump'tan beklenen açıklama geldi
Piyasalar diken üstünde Petrol 200 doları görebilir Piyasalar diken üstünde! Petrol 200 doları görebilir

23:35
Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi 1.2 milyon TL verdim
Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi 1.2 milyon TL verdim
23:18
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı
22:45
Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi
Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi
21:43
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna’dan ateşkes kararı
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı
21:19
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
20:22
Ali Mahir Başarır’dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
19:49
Zincir market çalışanı ile müşteri arasında kavga
Zincir market çalışanı ile müşteri arasında kavga
19:43
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 23:56:55. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko Final Four'da! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.