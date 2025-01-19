Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Galatasaray'ı 95-81 mağlup ederek 13. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Batuhan Söylemezoğlu
Galatasaray: Livingston 20, Palmer 15, Göksenin Köksal, Blumbergs, Delgado 10, Izundu 16, Wallace, Sadık Emir Kabaca 3, Cummings 11, Buğrahan Tuncer 6
Başantrenör: Yakup Sekizkök
Fenerbahçe: Zagars 2, Guduric 18, Colson 5, Hayes-Davis 9, Sertaç Şanlı 22, Melli 10, Melih Mahmutoğlu, Tarık Biberovic 12, Hall 9, Brich 6, Mert Emre Ekşioğlu 2, Metecan Birsen
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
1. Periyot: 25-24 (Galatasaray lehine)
Devre: 41-49 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 58-70 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?