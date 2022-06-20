Fenerbahçe Beko, Johnathan Motley'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, Johnathan Motley'i kadrosuna kattı

20.06.2022 14:36
Fenerbahçe Beko, Johnathan Motley'i kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko, son olarak Lokomotiv Kuban forması giyen Johnathan Motley ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Beko, son olarak Lokomotiv Kuban forması giyen Johnathan Motley ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'da yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, son olarak Lokomotiv Kuban'da forma giyen ABD'li pivot Johnathan Motley'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki pivotun gelecek sezon uzun rotasyonunun en önemli isimlerinden biri olacağına dikkat çekildi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı pivot Johnathan Motley (2.06, 1995) ile iki yıllık anlaşmaya varmıştır. Johnathan Motley, her iki uzun pozisyonunda da forma giyebilen, özellikle atletizmi ve oyun içi enerjisiyle dikkat çeken bir isim. Motley, Fenerbahçe Beko'nun tüm kulvarlarda başarı hedeflediği 2022-23 sezonunda uzun rotasyonunun en değerli isimlerinden biri olacak. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Johnathan Motley'e hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz."


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Kaynak: DHA

Basketbol Süper Ligi, Lokomotiv Kuban, Fenerbahçe, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Johnathan Motley'i kadrosuna kattı - Son Dakika

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