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Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a mağlup oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a mağlup oldu

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına 85-76 yenildi. Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, galibiyetten dolayı rakibi tebrik etti. Kızılyıldız Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos ise takımının maksimum performans sergileyerek maçı kazandığını belirtti.

Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız\'a mağlup oldu
02.01.2024 - 23:13,
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THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında konuk ettiği Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına 85-76 yenilen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, galibiyetten dolayı rakibi tebrik etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jasikevicius, "40 dakika boyunca daha sağlam durduklarını düşünüyorum. Yapmamız gereken şeyler vardı ama yapmadık. İlk yarıda 9 top kaybı yaptık. İkinci yarıda da benzer hatalar oldu. Genel olarak iyi değildik. Çok iniş, çıkışlar oldu. Bu seviyede bunların olmaması gerekiyor." diye konuştu.

Sfairopoulos: "Çok güzel savaştık"

Kızılyıldız Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, çok iyi mücadele sonucunda maçı kazandıklarını dile getirdi.

Oynayan tüm oyuncularının maksimum performans sergilediğini aktaran Sfairopoulos, "Çok güzel savaştık, tüm oyuncularım maksimumunu verdi. İlk çeyrekte Fenerbahçe Beko 9-10 sayı öne geçti. 3. çeyrekte de aynı şekilde. Ancak biz panik olmadan savaşmaya devam ettik ve 3. çeyrek sonunda skorda baş başa geldik. Savunmada Fenerbahçe'nin planlarını bozarak kazanmayı başardık." diye konuştu.

Kaynak: AA
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