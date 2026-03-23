Fenerbahçe Beko Maccabi ile Karşılaşıyor

23.03.2026 12:07
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Maccabi Rapyd ile yarın TSİ 20.30'da oynayacak.

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 33. haftasında yarın deplasmanda İsrail'in Maccabi Rapyd takımıyla karşı karşıya gelecek.

Güvenlik sebebiyle Sırbistan'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak.

Sarı-lacivertliler, organizasyonda son olarak İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan ekibini 79-75 mağlup etmişti.

Fenerbahçe Beko, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvasında oynadığı 32 maçta 23 galibiyetle lider durumda bulunuyor. Maccabi Rapyd ise 31 maçta 15 galibiyetle 13. sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertli ekibin, müsabakadan galibiyetle ayrılması durumunda diğer maçların neticesine göre play-off'u garantileme ihtimali bulunuyor.

Kaynak: AA

