Fenerbahçe Beko, Metecan Birsen ile sözleşme uzattı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Metecan Birsen'in sözleşmesini uzattığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2025-2026 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.
Metecan Birsen, geçen sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 34 karşılaşmada 5,82 sayı, 2,79 ribaunt ve 0,97 asist ortalaması ile oynadı.
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