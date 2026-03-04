Fenerbahçe Beko Monaco'yu Ağırlıyor

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) Fenerbahçe Beko, yarın Fransa'nın Monaco ekibini ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka 20.45'te başlayacak.

Ligde 1 maçı eksik olan sarı-lacivertliler, çıktığı 28 maçta elde ettiği 21 galibiyetle en yakın rakibinin 2 galibiyet önünde lider durumda bulunuyor.

29 müsabakada 16 galibiyet elde eden Monaco ise 9. sırada.

EuroLeague'de çıktığı son 8 mücadeleden de galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Beko, son maçında evinde Sırbistan temsilcisi Partizan'ı 81-78'lik skorla mağlup etmişti.

Sarı-lacivertliler, Monaco'yla oynadığı son 2 maçtan da galip ayrıldı. Sezonun ilk yarısında rakibini deplasmanda 92-86 yenen Fenerbahçe Beko, bir önceki müsabakasında ise rakibini Dörtlü Final'in finalinde 81-70 yenerek Avrupa Ligi şampiyonluğuna uzanmıştı.

Bu maç öncesinde Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, basketbolcu Armando Bacot ve fizyoterapist Jaime Capella Bouza, liglere verilen milli takım arasında tatil için Dubai'de, sportif direktör Uğur Ozan Sulak da özel bir turnuvayı takip için Abu Dabi'de bulunuyordu. Dört isim de İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme olarak hedef aldığı Birleşik Arap Emirlikleri'nde mahsur kalmıştı.

Jasikevicius, Bacot, Bouza ve Uğur Ozan Sulak, dün gerçekleştirilen uçuşla İstanbul'a ulaştı.