Fenerbahçe Beko, Monaco'yu 89-78 yenerek seride 2-1 öne geçti - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, Monaco'yu 89-78 yenerek seride 2-1 öne geçti

Fenerbahçe Beko, Monaco\'yu 89-78 yenerek seride 2-1 öne geçti

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Monaco'yu 89-78 yenerek seride 2-1 öne geçti. Fenerbahçe Beko, son çeyrekteki etkili performansıyla galibiyeti elde etti.

01.05.2024 23:11  Güncelleme: 23:13
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Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Fernando Rocha (Portekiz), Damir Javor (Slovenya), Emilio Perez (İspanya)

Fenerbahçe Beko: Calathes 13, Dorsey 8, Hayes-Davis 10, Pierre 8, Papagiannis 8, Wilbekin 11, Sertaç Şanlı 1, Biberovic 14, Noua, Guduric 11, Sestina 5

Monaco: James 11, Strazel 4, Diallo 23, Cornelie 2, Motiejunas 10, Okobo 2, Loyd 11, Blossomgame 11, Jaiteh 4, Hall

1. Periyot: 19-21

Devre: 47-40

3. Periyot: 69-58

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Fransız ekibi Monaco'yu 89-78 yenerek seride 2-1 öne geçti.

Karşılaşmaya Hayes-Davis ve Dorsey'in üçlükleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 5. dakikayı 10-6 üstün geçti. Çabuk toparlanan ve James önderliğinde üst üste skor üreten Monaco, ilk çeyreği 21-19 önde tamamladı.

İkinci periyoda Guduric'in üçlüğüyle başlayan sarı-lacivertliler, 14. dakikada Wilbekin'in dış atışıyla farkı 6 sayıya (29-23) çıkardı. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçildi ve Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 47-40 üstün gitti.

İkinci yarıya iki takım da sert savunmayla başladı. Mücadele gücünün yükselmesiyle top kayıpları tarafta da artarken, 25. dakika Fenerbahçe Beko'nun 53-49 üstünlüğüyle geçildi. Hayes-Davis, Calathes ve Sestina ile skür üreten Fenerbahçe Beko, çeyreğin bitimine 50 saniye kala farkı çift hanelere taşıdı: 67-56. Fenerbahçe Beko, final periyoduna da 69-58 üstün girdi.

Son çeyreğe Calathes ve Wilbekin'in üç sayılık basketleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, boyalı alanda ise rakibini durdurmayı başaramadı ve 34. dakikada fark 4 sayıya düştü: 75-71. Mola dönüşü Biberovic'in üçlüğüyle toparlanan sarı-lacivertliler, yine aynı oyuncunun dış atışıyla son 2,5 dakikaya 85-78 önde girdi. Kalan bölümde boyalı alanda Papagiannis ile skor üreten Fenerbahçe Beko, parkeden 89-78 galip ayrıldı.

Play-off etabının dördüncü maçı, 3 Mayıs Cuma günü yine İstanbul'da oynanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Monaco'yu 89-78 yenerek seride 2-1 öne geçti - Son Dakika

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