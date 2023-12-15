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Fenerbahçe Beko, Monaco'yu mağlup etti - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, Monaco'yu mağlup etti

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 14. haftasında sahasında Monaco'yu 86-74 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip bu galibiyetle 7. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe Beko, Monaco\'yu mağlup etti
15.12.2023 - 22:52,
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SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Tomislav Hordov, Gytis Vilius, Michele Rossi

FENERBAHÇE BEKO: Wilbekin 13, Calathes 7, Hayes-Davis 23, Pierre 4, Sertaç Şanlı 9, Motley 6, Guduric 10, Dorsey 2, Madar 7, Sestina 5

MONACO: Tarpey, James 24, Brown 4, Diallo 6, Motiejunas 8, Okobo 14, Blossomgame 6, Cornelie, Walker 6, Hall 6

1'İNCİ PERİYOT: 24-21

DEVRE: 46-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-57

Euroleague'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Monaco'yu 86-74 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip bu mücadelenin ardından 7 galibiyete ulaşırken; Monaco ise 6'ncı mağlubiyetini yaşadı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleye Fenerbahçe; Scottie Wilbekin, Nick Calathes, Nigel Hayes-Davis, Dyshawn Pierre, Sertaç Şanlı ilk 5'iyle başladı. Konuk ekibin ilk 5'i ise Terry Tarpey, Mike James, John Brown, Alpha Diallo ve Donatas Motiejunas'tan oluştu.

Mücadelenin ilk periyodu karşılıklı sayılarla başladı ve ilk 4 dakika 10-10 eşitlikle geçildi. İlk periyodun kalan bölümünü daha iyi oynayan Fenerbahçe Beko, Madar ve Dorsey'nin bulduğu sayılar ile periyodu 24-21 önde tamamladı.

İkinci periyoda etkili başlayan Fenerbahçe, periyodun bitimine 5.23 kala Guduric'in 3 sayılık isabetiyle farkı 8 sayıya çıkardı: 36-28. Periyodun kalan dakikalarında Mike James ile etkili olan Monaco, farkı 1 sayıya düşürdü ve devreye 46-45'lik skorla gidildi.

Üçüncü periyoda savunmadaki performansını artırarak başlayan sarı-lacivertli ekip, 6 dakika kala farkı 7 sayıya yükseltti: 54-47. Çeyreğin bitimine 1.19 kala Madar'ın skoru 63-55'e getiren basketinin ardından Monaco mola aldı. Üçüncü çeyreğin son anlarında farkı çift hanelere çıkaran Fenerbahçe, dördüncü periyoda 68-57 önde girdi.

Dördüncü periyot karşılıklı sayılarla basketlerle başlarken, Fenerbahçe son 4.54'e 10 sayılık avantajla girdi: 75-65. Kalan dakikalarda da üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli ekip mücadeleden 86-74'lük skorla galip ayrıldı.

SARUNAS JASIKEVICIUS GALİBİYETLE BAŞLADI

Fenerbahçe Beko'da Dimitris Itoudis'in yerine başantrenörlük görevine getirilen Sarunas Jasikevicius, dün ilk antrenmanına çıkmıştı. Sarunas Jasikevicius yönetiminde ilk maçına ise Monaco karşısında çıkan sarı-lacivertli ekip, rakibini 86-74 mağlup etti.

Kaynak: DHA
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