Fenerbahçe Beko'nun ABD'li basketbolcusu Henry'in tedavisi 3 hafta sürecek

Fenerbahçe Beko'da ABD'li basketbolcu Pierria Henry'nin sol dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 hafta tedavi göreceği duyuruldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray Nef ile oynanan Türkiye Kupası yarı final maçında sol dizinden sakatlanan 29 yaşındaki oyun kurucu şutörün çekilen MR'ında iç yan bağ hasarı saptandığı belirtildi.
Açıklamada, Henry'nin durumunun 3 haftalık tedavi sürecinin ardından tekrar değerlendirileceği kaydedildi.
Kaynak: AA
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