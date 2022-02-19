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Fenerbahçe Beko'nun ABD'li basketbolcusu Henry'in tedavisi 3 hafta sürecek - Son Dakika

Fenerbahçe Beko'nun ABD'li basketbolcusu Henry'in tedavisi 3 hafta sürecek

19.02.2022 18:00
Fenerbahçe Beko'nun ABD'li basketbolcusu Henry'in tedavisi 3 hafta sürecek

Fenerbahçe Beko'da ABD'li basketbolcu Pierria Henry'nin sol dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 hafta tedavi göreceği duyuruldu.

Fenerbahçe Beko'da ABD'li basketbolcu Pierria Henry'nin sol dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 hafta tedavi göreceği duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray Nef ile oynanan Türkiye Kupası yarı final maçında sol dizinden sakatlanan 29 yaşındaki oyun kurucu şutörün çekilen MR'ında iç yan bağ hasarı saptandığı belirtildi.

Açıklamada, Henry'nin durumunun 3 haftalık tedavi sürecinin ardından tekrar değerlendirileceği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko'nun ABD'li basketbolcusu Henry'in tedavisi 3 hafta sürecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko'nun ABD'li basketbolcusu Henry'in tedavisi 3 hafta sürecek - Son Dakika
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