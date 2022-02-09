Fenerbahçe Beko'nun Bayern Münih maçı ertelendi

Fenerbahçe Beko'nun 11 Şubat Cuma günü Euroleague'de oynayacağı Bayern Münih maçı, Alman ekibinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Konuyla ilgili sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "11 Şubat Cuma günü oynanması gereken Bayern Münih maçımız, rakibimizde artan Covid-19 vakaları sonucunda ileri bir tarihe ertelenmiştir. Mücadelenin satın alınan biletlerine ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde Kulübümüz tarafından yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.