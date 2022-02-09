Üye Girişi
Fenerbahçe Beko'nun Bayern Münih maçı ertelendi - Son Dakika

Fenerbahçe Beko'nun Bayern Münih maçı ertelendi

09.02.2022 19:35
Fenerbahçe Beko'nun Bayern Münih maçı ertelendi

Fenerbahçe Beko'nun 11 Şubat Cuma günü Euroleague'de oynayacağı Bayern Münih maçı, Alman ekibinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Fenerbahçe Beko'nun 11 Şubat Cuma günü Euroleague'de oynayacağı Bayern Münih maçı, Alman ekibinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Konuyla ilgili sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "11 Şubat Cuma günü oynanması gereken Bayern Münih maçımız, rakibimizde artan Covid-19 vakaları sonucunda ileri bir tarihe ertelenmiştir. Mücadelenin satın alınan biletlerine ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde Kulübümüz tarafından yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.


YORUMLAR
500

Bayern Münih, Koronavirüs, Fenerbahçe, Cuma, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko'nun Bayern Münih maçı ertelendi - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
19:26 Son Dakika: Türkiye'de 9 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 266 kişi vefat etti, 108 bin 563 yeni vaka tespit edildi
19:21 Pembe saçlarını unutun! Ebrar Karakurt'un değişimi takipçilerinden tam puan aldı
19:11 Tunç Soyer, İZSU'ya gelen elektrik faturasını belediyenin kapısına astı: Söyleyecek çok sözümüz var ama bu fotoğraf her şeyin özeti
18:58 Alevilere hakaretler yağdıran Yakup Tilki'ye AK Parti'den tepkiler arka arkaya geldi
18:57 Türk asıllı futbolcu Bayern Münih'te! Genç yıldız resmi imzayı attı
18:55 Kızını boğarak öldüren anne, mahkemede her şeyi tek tek anlattı: Poşeti ağzına bastırdım
18:14 Dünyaca ünlü futbolcuları da geride bıraktı! Hakan Çalhanoğlu'nu 21. yüzyıla damga vurdu
17:55 Cep telefonunu bataryası tamir edildiği esnada bomba gibi patladı!
17:51 Fenerbahçe taraftarı yıkılacak! Löw ihtimalinin suya düşmesi bir telefona bakıyor
17:34 Eşiyle problemleri olan kadına enerji uzmanından şaşırtan tavsiye! Sunucu Nur Viral bile anlamadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 19:41:20. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko'nun Bayern Münih maçı ertelendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement