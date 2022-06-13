Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu şampiyonluk sonrası açıklama yaptı: Taraftarımızla birlikte kutlamak isterdik ama onlar bizi hissediyor - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu şampiyonluk sonrası açıklama yaptı: Taraftarımızla birlikte kutlamak isterdik ama onlar bizi hissediyor

13.06.2022 23:11
Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu şampiyonluk sonrası açıklama yaptı: Taraftarımızla birlikte kutlamak isterdik ama onlar bizi hissediyor

Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'i yenerek kazandıkları şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulunarak. "Daha iyi yerlere gelebilirdik" diyen Mahmutoğlu, "Taraftarımızla birlikte kutlamak isterdik ama onlar bizi hissediyor. Zor bir sezon oldu. Bu takım her şeyi hak ediyor. Herkes bunu hak ediyor, mutluyuz, devam edeceğiz. Taraftarımıza, camiamıza hayırlı olsun." sözlerine yer verdi.

ING Basketbol Süper Ligi final serisinin 4. maçında Anadolu Efes'i 92-80 yenen Fenerbahçe Beko şampiyonluğa ulaştı. Lig tarihindeki 10. şampiyonluğunu kazanan sarı-lacivertlilerde karşılaşmanın ardından kaptan Melih Mahmutoğlu açıklamalarda bulundu.

"BU TAKIM HER ŞEYİ HAK EDİYOR"

Şampiyonluk sonrası duygularını aktaran Melih Mahmutoğlu, "Daha iyi yerlere gelebilirdik.. Taraftarımızla birlikte kutlamak isterdik ama onlar bizi hissediyor. Zor bir sezon oldu. Bu takım her şeyi hak ediyor. Herkes bunu hak ediyor, mutluyuz, devam edeceğiz. Taraftarımıza, camiamıza hayırlı olsun." dedi.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu şampiyonluk sonrası açıklama yaptı: Taraftarımızla birlikte kutlamak isterdik ama onlar bizi hissediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu şampiyonluk sonrası açıklama yaptı: Taraftarımızla birlikte kutlamak isterdik ama onlar bizi hissediyor - Son Dakika
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