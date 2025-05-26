THY Euroleague'de Monaco'yu 81-70 devirerek kupanın sahibi olan Fenerbahçe Beko şampiyonluğunu kutluyor. Sarı-lacivertlilerde yapılacak şampiyonluk kutlaması nedeniyle 27 Mayıs Salı günü trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı.
Büyükyalı Caddesi-Turgut Özal Bulvarı Kesişimi ile Bostancı Meydan arası Sahilyolu (Kadıköy İstikameti), Bağdat Caddesi Bostancı Meydan ile Bağdat Caddesi Mustafa Mazhar Bey sokak arası ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar
? Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu),
? Şemsettin Günaltay Caddesi,
? D-100 Karayolu,
? Cemil Topuzlu Caddesi,
? Şemsettin Günaltay Caddesi,
? Turgut Özal Bulvarı (Güney İstikamet).
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kutlaması nedeniyle İstanbul'da bazı yollar kapanacak - Son Dakika
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