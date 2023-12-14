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Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Jasikevicius - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Jasikevicius

Litvanyalı Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü oldu. 2025-2026 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlandı. Jasikevicius, Fenerbahçe Beko formasıyla 4 kez THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı ve daha önce Zalgiris Kaunas ve Barcelona'da başarılar elde etti.

Fenerbahçe Beko\'nun yeni başantrenörü Jasikevicius
14.12.2023 - 17:19,
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Litvanyalı Sarunas Jasikevicius oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 47 yaşındaki çalıştırıcıyla 2025-2026 sezonunun sonuna dek anlaşıldığı belirtildi.

Basketbol oynadığı dönemde Fenerbahçe Beko forması da giyen Jasikevicius, sporculuk hayatında farklı takımlarla 4 kez THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Zalgiris Kaunas'ın 2016 yılında başına geçerek başantrenörlük kariyerine başlayan Litvanyalı çalıştırıcı, 2018 yılında takımını THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne götürme başarısı gösterdi.

Jasikevicius, Zalgiris Kaunas'ın ardından 2020 yılında Barcelona'nın başına geçti. İspanyol ekibine üç kez Dörtlü Final oynatan 47 yaşındaki başantrenör, iki kez de İspanya Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşadı.

Kaynak: AA
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