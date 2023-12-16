 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Sarunas Jasikevicius, sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri, muayeneler ve radyolojik kontrollerin ardından Litvanyalı çalıştırıcı, göreve hazır olduğunu belirtti.

Fenerbahçe Beko\'nun yeni başantrenörü sağlık kontrolünden geçti
16.12.2023 - 14:21,
Abone Ol

Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Sarunas Jasikevicius sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Acıbadem Ataşehir Hastanesinde detaylı kan tetkikleri yapılan 47 yaşındaki başantrenör, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Litvanyalı çalıştırıcı, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerden de geçti.

Fenerbahçe Beko, Dimitris Itoudis ile yollarını ayırdıktan sonra perşembe günü Litvanyalı Sarunas Jasikevicius'la anlaşmaya varmış ve THY Avrupa Ligi'nde dün oynanan AS Monaco maçını yeni başantrenörünün yönetiminde 86-74 mağlup etmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe Beko, Ataşehir, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika


14:40
Devlet Bahçeli: Kürtçe'nin merkezileşmesine müsaade edemeyiz Devlet Bahçeli: Kürtçe'nin merkezileşmesine müsaade edemeyiz
13:53
Ali Koç, özel uçağına atlayıp Halil Umut Meler'e gitti Ali Koç, özel uçağına atlayıp Halil Umut Meler'e gitti
13:20
Baba ve 2 oğlunun vurulduğu saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Baba ve 2 oğlunun vurulduğu saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
13:00
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
12:53
Yüreklerin ağza geldiği an! İzmir'de yokuş aşağı kayan bebek arabası kaldırıma çarptı Yüreklerin ağza geldiği an! İzmir'de yokuş aşağı kayan bebek arabası kaldırıma çarptı
12:47
G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart
12:24
84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı 84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı
12:19
İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor

Son Dakika
14:40 Devlet Bahçeli: Kürtçe'nin merkezileşmesine müsaade edemeyiz
13:53 Ali Koç, özel uçağına atlayıp Halil Umut Meler'e gitti
13:20 Baba ve 2 oğlunun vurulduğu saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
13:00 Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
12:53 Yüreklerin ağza geldiği an! İzmir'de yokuş aşağı kayan bebek arabası kaldırıma çarptı
12:47 G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart
12:24 84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı
12:19 İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor
11:35 CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31 Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 14:52:15. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement