Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'a 74-63 mağlup oldu - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'a 74-63 mağlup oldu

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos\'a 74-63 mağlup oldu

Euroleague'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Panathinaikos'a 74-63 yenildi. Bu sonuçla Panathinaikos 16. galibiyetini alırken, Fenerbahçe Beko 11. mağlubiyetini yaşadı. Karşılaşmanın en skorer ismi ise Panathinaikos'tan Kendrick Nunn oldu.

10.02.2024 00:23  Güncelleme: 00:24
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SALON: OAKA

HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Milos Koljensic, Luka Kardum

PANATHİNAİKOS: Kalaitzakis 6, Vildoza 7, Grant 9, Nunn 23, Lessort 13, Antetokounmpo, Grigonis 5, Hernangomez 5, Mitoglou 6

FENERBAHÇE BEKO: Motley 16, Wilbekin 10, Sertaç Şanlı 5, Papagiannis, Hayes-Davis 4, Tarık Biberovic 12, Noua 4, Guduric, Dorsey, Calathes 12, Madar

1'İNCİ PERİYOT: 13-21

DEVRE: 38-30

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-47

Euroleague'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Panathinaikos'a 74-63 mağlup oldu. Bu mücadelenin ardından Panathinaikos 16 galibiyete ulaşırken; Fenerbahçe Beko 11'inci mağlubiyetini yaşadı. Karşılaşmanın en skorer ismi ise Panathinaikos'ta 23 sayı kaydeden Kendrick Nunn oldu.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'a 74-63 mağlup oldu - Son Dakika
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