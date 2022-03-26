Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak

26.03.2022 16:30
Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 34. ve son haftasında 8 Nisan Cuma günü Fenerbahçe Beko ile Yunanistan ekibi Panathinaikos arasında oynanacak maçın salonu değişti.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 34. ve son haftasında 8 Nisan Cuma günü Fenerbahçe Beko ile Yunanistan ekibi Panathinaikos arasında oynanacak maçın salonu değişti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 8-10 Nisan tarihlerinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu nedeniyle Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçının Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacağı belirtildi.

Bilet satışının salon değişikliği gerekçesiyle geçici olarak durdurulduğunun aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kombine kart sahibi ya da daha önce satışa açılan biletlerden satın almış taraftarlarımızın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda sahip oldukları koltuklar, iki salon arasındaki tribün yapısı farklılıkları da gözetilerek, Sinan Erdem Spor Salonu'nda ilgili koltuğa en yakın blok ve koltuk numaralarıyla değiştirilerek hesaplarına iletilecektir. Mücadelenin bilet genel satışı ise 29 Mart Salı günü saat 15.00 itibarıyla yeniden başlayacaktır."

YORUMLAR
500
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları

Panathinaikos, Sinan Erdem, Fenerbahçe, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Galatasaray, borcunun 2 milyar 561 milyon lira olduğunu açıkladı
15:57 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: İstanbul Boğazı'ndaki mayını etkisiz hale getirdik! Rus ve Ukraynalı makamlarla görüştük!
15:51 Mısır Çarşısı'nda Ramazan yoğunluğu başladı ama fiyatların yanına yanaşılmıyor
15:49 Herkes bunu merak ediyor: Serdar Ortaç altına mı kaçırdı?
15:45 AK Partili Kurtulmuş'tan 'sistem' açıklaması: Millet beğenmiyorsa değiştirir!
15:42 İrem Derici Hatay'daydı: Bacak ve göğüs dekolteli giysisiyle çok beğenildi
15:41 Genç kadın en yakın arkadaşının babasıyla birlikte olduğunu, arabada bulduğu prezervatiften öğrendi
15:37 Striptiz kulübüne gittiler, faturayı iş harcaması olarak gösterdiler! Hepsi kovuldu
15:30 Kılıçdaroğlu, Balyoz davasında yargılanırken intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar'ı ziyaret etti
11:21 Sosyal medyadan zeytinyağı satmak istedi, 5 milyon lira kaybetti! Filmlere konu olacak bir dolandırıcılık hikayesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 16:37:02. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement