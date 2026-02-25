Fenerbahçe Beko - Partizan: 81-78 - Son Dakika
Fenerbahçe Beko - Partizan: 81-78

25.02.2026 23:10
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Partizan'ı 81-78 yenerek 21. galibiyetini aldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Ioannis Foufis (Yunanistan), Manuel Attard (İtalya)

Fenerbahçe Beko: Baldwin 17, Colson 10, Tarık Biberovic 13, Jantunen 4, Birch 5, Horton-Tucker 29, Boston 3, Bacot, James Metecan Birsen, Wilbekin, Onuralp Bitim

Partizan: Calathes 2, Brown 7, Bonga 5, Osetkowski 6, Fernando 18, Jones 17, Milton 4, Lakic, Washington 15, Jekiri 4

1. Periyot: 20-20

Devre: 35-39

3. Periyot: 57-56

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 29. haftasında lider Fenerbahçe Beko, sahasında Sırbistan temsilcisi Partizan'ı 81-78 yendi.

Bu sonuçla bir maçı eksik sarı-lacivertli ekip, üst üste 8'inci, toplamda 21. galibiyetini elde etti. Sırp ekibi ise 20. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Mücadelenin ilk periyodu karşılıklı basketlerle geçildi. Başa baş oyuna sahne olan ilk çeyrek, 20-20'lik beraberlikle tamamlandı.

İkinci periyotta sarı-lacivertlilerin 4-0'lık serisine 9-0 ile yanıt veren Sırp temsilcisi, 15. dakikayı 31-29 üstün bitirdi. Partizan, soyunma odasına da 39-35 önde girdi.

Kısa oyuncularıyla skor üreten Fenerbahçe Beko, üst üste top kayıpları yapan Partizan karşısında 26. dakikada eşitliği yakaladı: 45-45. Skor üstünlüğünün sık sık el değiştirdiği bu bölümde son anları etkili oynayan sarı-lacivertli takım, final periyoduna 57-56 üstün gitti.

Fenerbahçe, son çeyreğe taraftarının coşkulu desteğiyle başladı. Tarık Biberovic ile Horton-Tucker ile sayılar bulan ev sahibi takım, savunmada da etkili oldu ve 35. dakikayı 66-60 önde kapattı. Bu kez rakibinin 5-0'lık serisine 5-2 ile karşılık veren sarı-lacivertliler, son 2,5 dakikaya 71-67 üstün girdi. Kalan süre çekişmeli oyuna sahne olurken Fenerbahçe Beko'da Horton-Tucker ile Tarık Biberovic, son saniyelerde serbest atış çizgisinde hata yapmadı. Sarı-lacivertli takım, mücadeleyi 81-78 kazandı.

Fenerbahçe Beko'da Talen Horton-Tucker 29, Wade Baldwin ise 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Partizan'da ise Bruno Fernando 18, Carlik Jones 17, Duane Washington'ın ise 15 sayısı kazanmaya yetmedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri karşılaşmayı tribünden takip etti.

Öte yandan, maçın başında tribünlerde 28 Haziran 1389'da gerçekleşen I. Kosova Muharebesi'nin resmedildiği pankart açıldı.

Kaynak: AA

