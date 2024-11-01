Fenerbahçe Beko, Partizan'ı Yendi

Spor

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında ağırladığı Sırbistan ekibi Partizan'ı 89-72 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, sahaya iyi bir takım ruhu yansıttıklarını söyledi.

Litvanyalı çalıştırıcı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Elde edilen galibiyet dolayısıyla oyuncuları ve taraftarı tebrik eden Jasikevicius, "Sahada iyi bir takım ruhu vardı. İlk yarıda çok iyi savunma yaptık. İkinci yarıda ise hücumda daha iyiydik. Çift maç haftasında 2'de 2 yapmamız çok önemliydi. Oyuncular birlikte ve beraber olmaları gerektiğinin farkındaydılar. Bu birliktelikten dolayı mutluyum." diye konuştu.

Zeljko Obradovic: "Fenerbahçe, çok iyi bir oyun çıkardı"

Partizan Başantrenörü Zeljko Obradovic, Fenerbahçe Beko'nun 3 sayılık atışlarda çok iyi olduğunu ve sarı-lacivertlileri durduramadıklarını belirtti.

Karşılaşmada istediklerini sahaya yansıtamadıklarını aktaran Obradovic, "Fenerbahçe çok iyi bir oyun çıkardı. Tebrik ediyorum. Üçlük yüzdeleri çok iyiydi. 19 üçlük attılar. Onları durduramadık. İki gün önce maç oynamıştık. Bu bir bahane değil ama bu maçta takımımın enerjisi yoktu." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de görev yaptığı süreçte 5 yıl beraber çalıştığı sarı-lacivertli kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım ile maçtan önce bir araya gelmesiyle ilgili Sırp başantrenör, "Onunla vakit geçirebildiğim için çok mutluyum. O, çok özel. Aramızdaki özel ilişkiyi herkes biliyor. Fenerbahçe taraftarına da beni çok güzel karşıladıkları için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.