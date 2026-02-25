Fenerbahçe Beko, Partizan'ı Yendi - Son Dakika
Fenerbahçe Beko, Partizan'ı Yendi

Fenerbahçe Beko, Partizan\'ı Yendi
25.02.2026 23:08
Fenerbahçe Beko, Euroleague'deki 29. haftada Partizan'ı 81-78 yenerek liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 29. haftasında sahasında Sırbistan ekibi Partizan'ı 81-78 mağlup ederek 21. galibiyetine imza attı ve liderliğini sürdürdü.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Ioannis Foufis (Yunanistan), Manuel Attard (İtalya)

Fenerbahçe: Mikael Olli Axel Jantunen 4, Bonzie Colson 10, Tarık Biberovic 13, Wade Baldwin 17, Khem Birch 5, Talen Horton Tucker 29, Metecan Birsen, Brandon Boston Jr. 3, Scottie Wilbekin, Onuralp Bitim, Armando Bacot

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Partizan: Isaac Bonga 5, Dylan Osetkowski 6, Nick Calathes 2, Bruno Fernando 18, Sterling Brown 7, Duane Washington Jr. 15, Carlik Jones 17, Tonye Frank Jekiri 4, Arijan Lakic, Shake Milton 4

Başantrenör: Joan Penarroya

1. Periyot: 20-20

Devre: 35-39

3. Periyot: 57-56 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe Beko, Fenerbahçe, Sırbistan, Spor

