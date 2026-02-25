Fenerbahçe Beko, Partizan\'ı Yendi

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 29. haftasında sahasında Sırbistan ekibi Partizan'ı 81-78 mağlup ederek 21. galibiyetine imza attı ve liderliğini sürdürdü.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Ioannis Foufis (Yunanistan), Manuel Attard (İtalya)
Fenerbahçe: Mikael Olli Axel Jantunen 4, Bonzie Colson 10, Tarık Biberovic 13, Wade Baldwin 17, Khem Birch 5, Talen Horton Tucker 29, Metecan Birsen, Brandon Boston Jr. 3, Scottie Wilbekin, Onuralp Bitim, Armando Bacot
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Partizan: Isaac Bonga 5, Dylan Osetkowski 6, Nick Calathes 2, Bruno Fernando 18, Sterling Brown 7, Duane Washington Jr. 15, Carlik Jones 17, Tonye Frank Jekiri 4, Arijan Lakic, Shake Milton 4
Başantrenör: Joan Penarroya
1. Periyot: 20-20
Devre: 35-39
3. Periyot: 57-56 - İSTANBUL
